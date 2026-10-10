Sigurganga Börsunga heldur áfram Andri Broddason skrifar 10. október 2026 19:23 Anthony Gordon hefur byrjað dvöl sína hjá Barcelona vel. David Ramos/Getty Images Barcelona heldur áfram að raða inn mörkum í spænsku úrvalsdeildinni en liðið tók á móti Getafe í leik kvöldsins. Heimamenn voru ekki lengi að opna markareikninginn og unnu að lokum öruggan 3-0 sigur. Englendingurinn Anthony Gordon skoraði fyrir Börsunga strax á annarri mínútu með frábæru skoti. Hann sýndi mikinn vilja til að djöflast í gegnum vörn Getafe. Barcelona pressaði mikið á Getafe og þegar hálftími var búinn af leiknum urðu mistök í vörn Getafe sem heimamenn náðu að nýta. Gabriel Jesus vann boltann af varnarmanni Getafe og náði að skora úr færinu. Leikmenn Getafe sáu nær aldrei til sólar og náðu þeir varla að skapa sér færi. Í hálfleik var staðan 2-0 og gátu leikmenn Getafe verið fegnir að þeir væru ekki að tapa stærra. Seinni hálfleikur leiksins var lítið frábrugðinn þeim fyrri þar sem Barcelona var með mikla stjórn á leiknum. Heimamenn fengu nokkur færi en erfiðlega gekk að fjölga mörkum liðsins. Þriðja og síðasta mark Börsunga kom þó á 73. mínútu með marki frá bakverðinum Jules Kounde. Hann var búinn að fá nokkur fín færi í leiknum en náði ekki að nýta þau. Það kom þó frábær fyrirgjöf frá Lamine Yamal þar sem það eina sem Kounde þurfti að gera var að pota boltanum yfir línuna. Þetta reyndist vera þriðja og síðasta mark leiksins og heldur Barcelona sigurgöngu sinni enn áfram. Liðið er búið að spila átta leiki í spænsku úrvalsdeildinni og er liðið búið að vinna alla leikina. Spænski boltinn Fótbolti FC Barcelona Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira