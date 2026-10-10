Fótbolti

Sigur­ganga Börsunga heldur á­fram

Andri Broddason skrifar
Anthony Gordon hefur byrjað dvöl sína hjá Barcelona vel.
Anthony Gordon hefur byrjað dvöl sína hjá Barcelona vel. David Ramos/Getty Images

Barcelona heldur áfram að raða inn mörkum í spænsku úrvalsdeildinni en liðið tók á móti Getafe í leik kvöldsins. Heimamenn voru ekki lengi að opna markareikninginn og unnu að lokum öruggan 3-0 sigur.

Englendingurinn Anthony Gordon skoraði fyrir Börsunga strax á annarri mínútu með frábæru skoti. Hann sýndi mikinn vilja til að djöflast í gegnum vörn Getafe.

Barcelona pressaði mikið á Getafe og þegar hálftími var búinn af leiknum urðu mistök í vörn Getafe sem heimamenn náðu að nýta. Gabriel Jesus vann boltann af varnarmanni Getafe og náði að skora úr færinu. 

Leikmenn Getafe sáu nær aldrei til sólar og náðu þeir varla að skapa sér færi. Í hálfleik var staðan 2-0 og gátu leikmenn Getafe verið fegnir að þeir væru ekki að tapa stærra.

Seinni hálfleikur leiksins var lítið frábrugðinn þeim fyrri þar sem Barcelona var með mikla stjórn á leiknum. Heimamenn fengu nokkur færi en erfiðlega gekk að fjölga mörkum liðsins. 

Þriðja og síðasta mark Börsunga kom þó á 73. mínútu með marki frá bakverðinum Jules Kounde. Hann var búinn að fá nokkur fín færi í leiknum en náði ekki að nýta þau. Það kom þó frábær fyrirgjöf frá Lamine Yamal þar sem það eina sem Kounde þurfti að gera var að pota boltanum yfir línuna.

Þetta reyndist vera þriðja og síðasta mark leiksins og heldur Barcelona sigurgöngu sinni enn áfram. Liðið er búið að spila átta leiki í spænsku úrvalsdeildinni og er liðið búið að vinna alla leikina. 

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