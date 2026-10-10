Aflýstu leik vegna skutlukasts Andri Broddason skrifar 10. október 2026 23:16 Vallarstarfsmenn Rayo Vallecano unnu hörðum höndum að því að hreinsa völlinn. Florencia Tan Jun/Getty Images Rayo Vallecano átti að mæta Athletic Club í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag en leiknum var aflýst. Stuðningsmenn Rayo Vallecano köstuðu skutlum og gúmmíboltum inn á völlinn til að mótmæla eiganda félagsins. Leikurinn í dag átti að vera fyrsti leikur Rayo Vallecano á tímabilinu á heimavelli liðsins en honum var lokað rétt áður en tímabilið hófst vegna sjúkdóma og slysahættu. Stuðningsmenn félagsins sökuðu eigandann um vanrækslu á vellinum. Einnig hefur eigandi félagsins verið gagnrýndur fyrir að nútímavæða ekki félagið og finnst stuðningsmönnum að það sé búið að dragast aftur úr. Raul Martin Presa er eigandi félagsins og er orðin hefð hjá stuðningsmönnum að kalla á þrettándu mínútu allra leikja „Presa farðu nú.“ Í leik dagsins ákváðu stuðningsmenn liðsins að breyta til og í staðinn fyrir að kalla þá var kastað skutlum og gúmmíboltum á völlinn. Dómari leiksins stöðvaði leikinn á meðan vallarstarfsmenn hreinsuðu völlinn eins hratt og þeir gátu. Þegar leikurinn gat loks hafist aftur var dóti aftur kastað inn á völlinn og var þá dómarinn búinn að fá sig fullsaddan og flautaði hann leikinn af. Eftir leikinn hafði Athletic Club samband við stuðningsmenn liðsins sem mættu á leikinn og ætluðu að endurgreiða þeim miðann. Spænski boltinn Fótbolti Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira