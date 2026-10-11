Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna Valur Páll Eiríksson skrifar 11. október 2026 10:17 Arnór Ingvi Traustason skoraði sigurmark KR í gærkvöld. vísir/Hulda Margrét Fjórir leikir voru á dagskrá í Bestu deild karla í fótbolta í gær. ÍBV féll úr deildinni, FH bjargaði sér og Akureyrarliðin heyja áfram harða baráttu. KR fór langt með að tryggja sér annað sætið. Fram 1-2 KR Einn leikur fór fram í efri hluta Bestu deildar karla í gær. KR vann 2-1 sigur á Fram í nánast hreinum úrslitaleik um annað sæti deildarinnar. Þór 1-0 ÍBV Þór vann slag botnliðanna í hatrömmum slag á Akureyri. Sigur Þórsarar felldi ÍBV og hélt þá jafnframt Akureyringum á lífi. Valur 3-5 FH Gils Gíslason skoraði þrennu í sigri FH-inga á Val á Hlíðarenda. Sigurinn tryggði sæti FH í deildinni og Hafnfirðingar hefðu hæglega getað unnið stærra. Stjarnan 0-3 KA KA-menn unnu mikilvægan sigur sem hélt þeim ofan fallsvæðisins. Í ljósi sigurs Þórsara var sigurinn þeim mun mikilvægari og ljóst að annað Akureyrarliðanna mun falla með ÍBV í haust. Besta deild karla Íslenski boltinn KR Fram Þór Akureyri ÍBV Valur FH Stjarnan KA Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjáðu mörkin sem björguðu FH, felldu ÍBV og tryggðu KR tugi milljóna „Í fyrsta sinn sem við vinnum ósanngjarnt“ Uppgjörið: Fram - KR 1-2 | KR styrkti stöðu sína í öðru sæti „Við ætlum að vinna rest“ Linta eftir fallið: „Enginn bjóst við þessu“ ,,Menn þurfa að bera meiri virðingu fyrir Stjörnunni en þetta” „Orðið algjört vígi að koma hérna“ Uppgjörið: Þór - ÍBV 1-0 | Felldu Eyjamenn og halda í vonina Stjarnan - KA 0-3 | Halda sér ofan fallsvæðis Valur - FH 3-5 | Öruggir eftir skrautlegan sigur „Reynum að kveikja í hræðslu hjá þeim“ „Það er aldrei lognmolla í kringum Óskar“ Tumi Fannar mættur á Hlíðarenda Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira