„Vonsviknir að ná ekki að nýta yfirburðina“ Hjörvar Ólafsson skrifar 10. október 2026 22:30 Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var sáttur við frammistöðuna hjá sínu liði. Vísir/Guðmundur Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, sagði herslumun og gæði hafa vantað upp á til þess að lið hans nýtti það að hafa verið ofan á þegar liðið laut þó í lægra haldi fyrir KR í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. „Við sköpuðum hvað eftir annað góðar stöður og fegnum urmul af færum til þess að skora fleiri mörk. Það vantaði kannski aðeins gæðin í lokasendingarnar og hvernig við klárum færin til þess að við myndum ná að binda endahnútinn á lofandi sóknir okkar,“ sagði Rúnar eftir leik. „Þeir eiga tvö skot á markið og þau fara bæði inn þannig að ég held að það sé óhætt að segja að þetta séu ekki sanngjörn úrslit. Við erum vonsviknir að fá ekkert út úr þessum leik en svona er fótboltinn. Ég held að það hafi ekki gerst oft í sumar að lið hafi náð að halda KR svona mikið frá boltnum og skapa jafn mörg færi við gerðum á móti þeik. Frammistaðan var flott en niðurstaðan að sama skapi svekkjandi,“ sagði Rúnar enn fremur. „Það vantaði ekkert upp á orkustigið hjá Framliðinu og þetta var bara hörku skemmtilegur leikur. Við vildum fá eitthvað út úr honum en náðum ekki að nýta okkur yfirburðina,“ Íslenski boltinn Besta deild karla Fram Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira