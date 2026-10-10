Fótbolti

Pín­leg mis­tök Neuer gáfu hraðasta mark í sögu deildarinnar

Andri Broddason skrifar
Manuel Neuer átti martraðarbyrjun í leik dagsins.
Manuel Neuer átti martraðarbyrjun í leik dagsins.

Augsburg tók á móti stórliði Bayern München í þýsku úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. Manuel Neuer, markmaður Bayern München, gerði grátleg mistök í byrjun leiks og náði Augsburg að skora hraðasta mark í sögu þýsku úrvalsdeildarinnar.

Manuel Neuer er reynslumikill markmaður en þeir reynslumestu gerast stundum sekir um klaufaleg mistök. Bayern München byrjaði leikinn og kom liðið boltanum strax til baka á Neuer sem átti að byggja upp spilið.

Klippa: Pínleg mistök Neuer

Það gekk ekki eins og það átti að gera því Robin Fellhauer tók sprettinn strax og pressaði Neuer. Markmaður Bayern var sofandi á verðinum og náði Fellhauer að stela boltanum og gat rennt honum í opið markið.

Aðeins sex sekúndur voru liðnar af leiknum þegar Fellhauer náði að skora og er þetta hraðasta mark í sögu þýsku úrvalsdeildarinnar. Fyrra metið áttu bæði Kevin Volland og Karim Bellarabi en þeir voru báðir níu sekúndur að skora mark.

Leikurinn endaði með 2-2 jafntefli og varð því þetta mark sem Bayern fékk á sig dýrt fyrir liðið. Bayern Munchen er í öðru sæti deildarinnar, tveim stigum fyrir aftan Borussia Dortmund á toppnum. Freiburg hefur spilað leik færra en Bayern og ef liðið vinnur þann leik getur liðið einnig komist fyrir ofan Bayern.

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