Pínleg mistök Neuer gáfu hraðasta mark í sögu deildarinnar Andri Broddason skrifar 10. október 2026 22:01 Manuel Neuer átti martraðarbyrjun í leik dagsins. Augsburg tók á móti stórliði Bayern München í þýsku úrvalsdeild karla í fótbolta í dag. Manuel Neuer, markmaður Bayern München, gerði grátleg mistök í byrjun leiks og náði Augsburg að skora hraðasta mark í sögu þýsku úrvalsdeildarinnar. Manuel Neuer er reynslumikill markmaður en þeir reynslumestu gerast stundum sekir um klaufaleg mistök. Bayern München byrjaði leikinn og kom liðið boltanum strax til baka á Neuer sem átti að byggja upp spilið. Klippa: Pínleg mistök Neuer Það gekk ekki eins og það átti að gera því Robin Fellhauer tók sprettinn strax og pressaði Neuer. Markmaður Bayern var sofandi á verðinum og náði Fellhauer að stela boltanum og gat rennt honum í opið markið. Aðeins sex sekúndur voru liðnar af leiknum þegar Fellhauer náði að skora og er þetta hraðasta mark í sögu þýsku úrvalsdeildarinnar. Fyrra metið áttu bæði Kevin Volland og Karim Bellarabi en þeir voru báðir níu sekúndur að skora mark. Leikurinn endaði með 2-2 jafntefli og varð því þetta mark sem Bayern fékk á sig dýrt fyrir liðið. Bayern Munchen er í öðru sæti deildarinnar, tveim stigum fyrir aftan Borussia Dortmund á toppnum. Freiburg hefur spilað leik færra en Bayern og ef liðið vinnur þann leik getur liðið einnig komist fyrir ofan Bayern. Þýski boltinn Fótbolti Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira