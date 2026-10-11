Enski boltinn

Sjáðu sigur­mark Guimaraes og markaveislu Chelsea

Andri Broddason skrifar
Bruno Guimaraes var hetja Englandsmeistarana í gær.
Bruno Guimaraes var hetja Englandsmeistarana í gær. David Price/Getty Images

Enski boltinn er loksins snúinn aftur eftir langt landsleikjahlé og var deildin ekki að valda vonbrigðum. Mikið var um mörk og dramatík í leikjum gærdagsins í hágæða skemmtun.

Arsenal tók á móti Leeds í fyrsta leik gærdagsins þar sem Bruno Guimaraes varð hetja Arsenal eftir að hann kom af varamannabekknum. Arsenal er nú jafnt Manchester City á toppnum en City á þó leik til góða.

Mikil spenna var þegar Aston Villa tók á móti Brentford. Bæði lið náðu að komast í forystuna í leiknum á sitt hvorum tímanum en forystan entist aldrei lengur en í tvær mínútur. Að lokum skildu liðin að með sanngjörnu jafntefli.

Chelsea bauð upp á sannkallaða markaveislu þegar liðið tók á móti Bournemouth. Heimamenn voru komnir í 2-0 forystu eftir aðeins þrjár mínútur og náði Jordan Henderson óvænt að skora tvö mörk. Joao Pedro heldur einnig áfram að skora og setti líka tvö mörk.

Ekkert virðist ganga upp hjá Fulham þar sem liðið er með tvö stig á botni deildarinnar. Gestirnir voru með forystuna í leiknum þegar tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma en eftir tvö mörk Ipswich á stuttum tíma náðu heimamennirnir að tryggja sér sigur.

Sunderland tók á móti Brighton þar sem gestirnir voru eina lið gærdagsins sem náði að halda hreinu. Þeir gerðu það þrátt fyrir að vera manni færri stóran hluta af leiknum.

Manchester United tók á móti Tottenham þar sem bæði lið hafa átt vonbrigðar byrjun á tímabilinu. Heimamenn náðu forystunni og urðu síðan manni fleiri stuttu síðar þegar Rodrigo Bentancur fékk rautt spjald. Þrátt fyrir það náði Dominic Solanke að bjarga stigi fyrir Tottenham í uppbótartíma.

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