Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Andri Broddason skrifar 11. október 2026 07:02 Bruno Guimaraes var hetja Englandsmeistarana í gær. David Price/Getty Images Enski boltinn er loksins snúinn aftur eftir langt landsleikjahlé og var deildin ekki að valda vonbrigðum. Mikið var um mörk og dramatík í leikjum gærdagsins í hágæða skemmtun. Arsenal tók á móti Leeds í fyrsta leik gærdagsins þar sem Bruno Guimaraes varð hetja Arsenal eftir að hann kom af varamannabekknum. Arsenal er nú jafnt Manchester City á toppnum en City á þó leik til góða. Mikil spenna var þegar Aston Villa tók á móti Brentford. Bæði lið náðu að komast í forystuna í leiknum á sitt hvorum tímanum en forystan entist aldrei lengur en í tvær mínútur. Að lokum skildu liðin að með sanngjörnu jafntefli. Chelsea bauð upp á sannkallaða markaveislu þegar liðið tók á móti Bournemouth. Heimamenn voru komnir í 2-0 forystu eftir aðeins þrjár mínútur og náði Jordan Henderson óvænt að skora tvö mörk. Joao Pedro heldur einnig áfram að skora og setti líka tvö mörk. Ekkert virðist ganga upp hjá Fulham þar sem liðið er með tvö stig á botni deildarinnar. Gestirnir voru með forystuna í leiknum þegar tvær mínútur voru eftir af venjulegum leiktíma en eftir tvö mörk Ipswich á stuttum tíma náðu heimamennirnir að tryggja sér sigur. Sunderland tók á móti Brighton þar sem gestirnir voru eina lið gærdagsins sem náði að halda hreinu. Þeir gerðu það þrátt fyrir að vera manni færri stóran hluta af leiknum. Manchester United tók á móti Tottenham þar sem bæði lið hafa átt vonbrigðar byrjun á tímabilinu. Heimamenn náðu forystunni og urðu síðan manni fleiri stuttu síðar þegar Rodrigo Bentancur fékk rautt spjald. Þrátt fyrir það náði Dominic Solanke að bjarga stigi fyrir Tottenham í uppbótartíma. Enski boltinn Fótbolti Arsenal FC Leeds United Ipswich Town FC Fulham FC Aston Villa FC Brentford FC Chelsea FC AFC Bournemouth Sunderland AFC Brighton & Hove Albion Manchester United Tottenham Hotspur Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira