Íslenskir dómarar úti í kuldanum: „Þetta er auðvitað svekkjandi“ Sindri Sverrisson skrifar 11. október 2026 08:01 Ívar Orri Kristjánsson dæmdi leik Samsunspor og Dynamo Kiev í Sambandsdeildinni fyrir tæpu ári. Hægt var að notast við myndbandsdómgæslu í þeim leik en hún er ekki til staðar í íslenska boltanum. Getty/Veysel Altun Þrátt fyrir mikinn fjölda landsleikja karla í Evrópu í nýafstaðinni landsleikjatörn voru engir íslenskir dómarar á ferðinni að þessu sinni, hvorki hjá A- né U21-landsliðum. Þriggja vikna hléi í Bestu deild karla lauk nú um helgina. Í þessu hléi voru ekki bara langflestir leikmanna deildarinnar að bíða eftir leikjum því dómararnir hafa sömuleiðis allir þurft að bíða verkefnalausir. „Þetta er auðvitað svekkjandi,“ segir Þóroddur Hjaltalín, dómarastjóri KSÍ, í samtali við Vísi. Átti von á verkefni „Ég er ekki sáttur. Við áttum alveg von á því að fá verkefni, hið minnsta U21-verkefni. Það kom ekki og þannig er það bara. Þetta er auðvitað mikið af leikjum en það er líka mikið af dómurum og mikil samkeppni. Það er mjög svekkjandi að við skyldum ekki hafa fengið verkefni en það er lítið sem við getum gert við því annað en að halda áfram. Ég á von á því að við fáum spennandi verkefni seinna á þessu ári,“ segir Þóroddur. Þóroddur Hjaltalín er sjálfur fyrrverandi dómari en starfar nú sem dómarastjóri hjá KSÍ.Vísir/Einar Ef horft er til síðustu tólf mánaða þá dæmdu íslenskir dómarar landsleiki í lok mars sem og í október og nóvember í fyrra, í undankeppnum EM U21- og U19-landsliða karla. Þá hafa þeir í sumar einnig dæmt í undankeppnum Meistaradeildar karla og kvenna og Sambandsdeildarinnar og má vænta verkefnis þar nú í haust. Íslenska VAR-leysið eigi ekki að bitna á dómurum En bitnar það á íslenskum dómurum að það skuli ekki vera VAR-dómgæsla í Bestu deildinni? „Nei, ég held að það sé ekki að hafa áhrif á okkur ennþá. Það eru þau svör sem við fáum [frá UEFA]. Dómararnir okkar eru allir með þjálfun til að dæma VAR-leiki,“ segir Þóroddur og bendir á að Ívar Orri Kristjánsson hafi dæmt leik Samsunspor og Dynamo Kiev í Sambandsdeildinni fyrir tæpu ári. Í þeim leik var íslenskur dómarakvartett en myndbandsdómararnir komu hins vegar frá Austurríki. „Ég held að þessi staða [ekkert VAR í íslenska boltanum] hjálpi okkur vissulega ekki,“ segir Þóroddur. Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira