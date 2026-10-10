Kristian Nökkvi og félagar nokkrum stigum frá toppnum Andri Broddason skrifar 10. október 2026 20:08 Kristian Nökkvi Hlynsson kom sterkur inn fyrir Twente Twente Fortuna tók á móti FC Twente í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Leikurinn endaði með sanngjörnu 1-1 jafntefli en Íslendingurinn Kristian Nökkvi Hlynsson kom sterkur inn fyrir Twente. Mikið fjör var í byrjun leiksins þegar heimamenn komust í forystu. Anthony Descotts náði góðum skalla eftir fyrirgjöf frá Mohamed Ihattaren. Leikurinn var kaflaskiptur en það var sterkt fyrir heimamenn að komast yfir. Á 34. mínútu fékk Twente hornspyrnu og myndaðist mikil ringulreið í teignum. Boltinn fór af Wout Weghorst og datt fyrir varnarmanninn Robin Pröpper sem náði að jafna metin fyrir Twente. Þetta reyndist síðasta mark fyrri hálfleiks og var staðan jöfn 1-1 í hálfleik. Eftir hörku í fyrri hálfleik mátti búast við öðru slíku en svo var ekki. Seinni hálfleikurinn var rólegur þar sem virtist að hvorugt liðið vildi tapa stigum. Þegar tíu mínútur voru búnar af seinni hálfleiknum kom Kristian Nökkvi inn á völlinn fyrir Twente þar sem markmiðið var að opna sóknarleik liðsins. Það heppnaðist en boltinn vildi ekki inn fyrir hvorugt liðið og endaði hann í 1-1 jafntefli. Með jafnteflinu dróst Twente örlítið frá efstu liðum hollensku deildarinnar en liðið situr í fjórða sæti með sautján stig. Fótbolti Hollenski boltinn Íslendingar erlendis Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Fótbolti Fleiri fréttir Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Skotflaug Húta setti strik í reikninginn hjá Ronaldo Dagskráin í dag: United-menn í Madrid og Hákon mætir Arsenal Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Félag Hákonar hótar lögsóknum eftir mikið áfall Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Daníel og Mikael gátu loksins fagnað saman Sjáðu íslensku eldflaugina frá DJ Sigga Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas Fá marbletti og gefa marbletti: „Klárar í slagsmál“ „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Glódís og Þorsteinn sátu fyrir svörum Heitur HM draumur og mega ekki slaka á: „Getur allt farið til fjandans“ Lögðu til átta milljóna króna stofnframlag Sjáðu mörkin úr Víkinni og Höskuld halda vel upp á stóran áfanga Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Mikil óvissa um þátttöku Alberts í mikilvægum landsleikjum Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Valgeir þurfti fjórar mínútur til að skora fyrsta mark sitt fyrir Viborg Ósáttur við framkomu stuðningsmanna meðan hann fékk aðhlynningu „Áttum mun meira skilið úr þessum leik“ „Flott frammistaða miðað við aðstæður“ „Ég veit alveg hvað í mér býr og ætla að sýna það“ Uppgjörið: Breiðablik - Keflavík 3-1 | Breiðablik vann í nepjunni í Kópavoginum „Líf markmannsins að vera tilbúinn alltaf“ Uppgjörið: Víkingur-ÍA 2-2 | Skagamenn sóttu stig í Fossvoginn Sjá meira