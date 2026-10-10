Fótbolti

Kristian Nökkvi og fé­lagar nokkrum stigum frá toppnum

Andri Broddason skrifar
Kristian Nökkvi Hlynsson kom sterkur inn fyrir Twente
Kristian Nökkvi Hlynsson kom sterkur inn fyrir Twente Twente

Fortuna tók á móti FC Twente í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Leikurinn endaði með sanngjörnu 1-1 jafntefli en Íslendingurinn Kristian Nökkvi Hlynsson kom sterkur inn fyrir Twente.

Mikið fjör var í byrjun leiksins þegar heimamenn komust í forystu. Anthony Descotts náði góðum skalla eftir fyrirgjöf frá Mohamed Ihattaren. Leikurinn var kaflaskiptur en það var sterkt fyrir heimamenn að komast yfir.

Á 34. mínútu fékk Twente hornspyrnu og myndaðist mikil ringulreið í teignum. Boltinn fór af Wout Weghorst og datt fyrir varnarmanninn Robin Pröpper sem náði að jafna metin fyrir Twente. Þetta reyndist síðasta mark fyrri hálfleiks og var staðan jöfn 1-1 í hálfleik.

Eftir hörku í fyrri hálfleik mátti búast við öðru slíku en svo var ekki. Seinni hálfleikurinn var rólegur þar sem virtist að hvorugt liðið vildi tapa stigum. Þegar tíu mínútur voru búnar af seinni hálfleiknum kom Kristian Nökkvi inn á völlinn fyrir Twente þar sem markmiðið var að opna sóknarleik liðsins.

Það heppnaðist en boltinn vildi ekki inn fyrir hvorugt liðið og endaði hann í 1-1 jafntefli. Með jafnteflinu dróst Twente örlítið frá efstu liðum hollensku deildarinnar en liðið situr í fjórða sæti með sautján stig.

Fótbolti Hollenski boltinn Íslendingar erlendis

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið