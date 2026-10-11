Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Valur Páll Eiríksson skrifar 11. október 2026 11:31 De Zerbi fagnaði skapofsa leikmanns síns í leik gærdagsins. Getty Roberto De Zerbi, þjálfari Tottenham, segir brjálæðiskast leikmanns síns Rodrigo Bentancur hafa verið nákvæmlega það sem liðið þurfti í leik við Manchester United í gær. Bentancur fékk rautt spjald en Tottenham bjargaði stigi þrátt fyrir að vera með tíu menn gegn ellefu. Tottenham var umtalsvert betri aðilinn stærstan hluta leiksins við United en virtist fyrirmunað að skora. Það var því gegn gangi leiksins sem United komst yfir með marki Bryan Mbeumo rúmum stundarfjórðungi fyrir leikslok. Skömmu eftir það fór Rodrigo Bentancur í hressilega tæklingu á Luke Shaw, leikmann United. Shaw brást ókvæða við og hrinti Bentancur í jörðina. Bentancur stökk á fætur og setti höfuðið í höfuð Shaws. Hann fékk að launum rautt spjald en Shaw slapp með gult. Tíu gegn ellefu tókst Tottenham að jafna í uppbótartíma með marki Dominic Solanke og leiknum lauk 1-1. De Zerbi var ekkert sérlega sáttur við að lærisveinn hans hafi fengið rautt spjald, en fagnar þó skapi Bentancur. „Mér líkaði atvikið með rauða spjaldið hjá Rodrigo. Við þurfum á svona atvikum að halda núna, ekki að fá rautt spjald, heldur að sætta okkur ekki við ósigur, sætta okkur ekki við að fá á okkur mörk,“ sagði De Zerbi við Sky Sports eftir leik. „Við verðum að bregðast við á allan þann hátt sem við getum. Þetta er slæm leið, ekki rétta leiðin, en ég kyssti Bentancur í búningsklefanum því við þurfum á svona viðbrögðum að halda, viðbrögðum sem sýna karakter. Fótbolti snýst um karakter.“ Tottenham Hotspur Manchester United Enski boltinn Mest lesið „Gríðarlega særandi að hlusta á þetta“ Sport Mál á borði lögreglu eftir leik hjá liði Donna Handbolti Koma Eiðs vendipunktur: „Hafa ofurtrú á því sem hann kemur fram með“ Íslenski boltinn Jóhann Berg pirraður eftir agabrot landsliðsmanna Fótbolti Konurnar komu Íslandi upp um deild í Bakgarðshlaupum Sport Sammála mati Finns: „Börn eiga að fá að vera börn“ Körfubolti Aðeins ein treyja toppar treyju Jordan Körfubolti Gáfu ekki upp hundraða milljóna greiðslu til Infantino Fótbolti Glódís heldur spilunum þétt að sér: „Get ekki gefið það upp hér“ Fótbolti „Það rignir ekkert inn peningum“ Handbolti Fleiri fréttir Nítján ára Frakki þakkaði Lampard fyrir traustið með stórleik Náð að búa til „við á móti öllum“-stemningu Með áskorun fyrir sjóðheitan Andra Lucas „Ótrúleg tenging á milli þeirra“ Tveir leikmenn Arsenal meiddust eftir leik: „Aldrei gerst áður“ Til átaka kom eftir stórleikinn á Anfield Sjáðu mörkin: Sekt City sló leikmenn ekki út af laginu Hvers vegna eru City-menn með banana í stúkunni? Fúll heim af gamla heimavellinum Liverpool - Manchester City 0-3| Hristu kærurnar af sér og unnu stórsigur Segir Barcola ekki í vandræðum Kyssti Bentancur eftir rauða spjaldið Sjáðu sigurmark Guimaraes og markaveislu Chelsea Sjáðu enn eitt markið hjá Andra Lucasi Dramatík á Portman Road Manchester United - Tottenham 1-1 | Tíu menn Tottenham björguðu stigi Henderson í stuði í stórsigri Magnað mark dugði fyrir sigri Kúvending í máli uppljóstarans sem óttast um líf sitt Áttu í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina „Hvernig dirfast þeir að skemma eitthvað sem er hluti af DNA þessa lands“ Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Sjá meira