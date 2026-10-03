Húðin breytist með aldrinum Hagkaup leggur aukna áherslu á fræðslu Hagkaup 3. október 2026 08:30 Hagkaup heldur áfram að leggja áherslu á fræðslu um húðumhirðu og býður nú til sérstaks Lancôme kvölds í Hagkaup Kringlunni miðvikudaginn 7. október kl. 19:00. Að þessu sinni verður sjónum sérstaklega beint að þroskaðri húð, hvernig þarfir hennar breytast með aldrinum og hvernig góð húðrútína getur stutt við heilbrigði, raka og vellíðan húðarinnar. Hagkaup heldur áfram að leggja áherslu á fræðslu um húðumhirðu og býður nú til sérstaks Lancôme kvölds í Hagkaup Kringlunni miðvikudaginn 7. október kl. 19. Skráning fer fram hér. Að þessu sinni verður sjónum sérstaklega beint að þroskaðri húð, hvernig þarfir hennar breytast með aldrinum og hvernig góð húðrútína getur stutt við heilbrigði, raka og vellíðan húðarinnar. Undanfarin misseri hefur Hagkaup lagt aukna áherslu á fræðslu samhliða fjölbreyttu vöruúrvali snyrtivörudeildarinnar. Meðal annars hafa verið haldin námskeið um húðumhirðu fyrir ungt fólk og sérstök fermingarfræðsla þar sem farið er yfir grunnatriði húðumhirðu, innihaldsefni og hvernig velja megi vörur sem henta aldri og þörfum húðarinnar. Markmiðið er að hjálpa viðskiptavinum að taka upplýstari ákvarðanir í umhverfi þar sem úrval húðvara er orðið gríðarlega mikið og upplýsingar um virk efni, húðrútínur og nýjar vörur berast úr öllum áttum. „Við teljum að því fylgi ákveðin ábyrgð að vera leiðandi á snyrtivörumarkaði. Við viljum ekki eingöngu bjóða upp á fjölbreytt og spennandi úrval heldur líka hjálpa viðskiptavinum okkar að skilja vörurnar, innihald þeirra og virkni. Húðin okkar og þarfir hennar breytast á ólíkum æviskeiðum og þess vegna viljum við skapa vettvang þar sem fólk getur fengið vandaða fræðslu og ráðgjöf sem hentar því,“ segir Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, markaðs- og upplifunarstjóri Hagkaups. Frá fyrstu húðrútínunni yfir í þarfir þroskaðrar húðar Að sögn Hagkaups er mikilvægt að nálgast húðumhirðu út frá aldri og þörfum hvers og eins. Hjá yngra fólki snýst fræðslan meðal annars um að byggja upp einfalda og góða grunnrútínu og skilja hvaða vörur eru raunverulega nauðsynlegar. Þegar húðin þroskast breytast áherslurnar og meiri þörf getur orðið fyrir raka, næringu og vörur sem styðja við húðina þegar hún tekur breytingum. Lancôme kvöldið er hugsað sérstaklega fyrir þroskaða húð, með áherslu á 40+, og verður farið yfir góða húðrútínu, þarfir húðarinnar með hækkandi aldri og hvaða innihaldsefni og vörur geta hentað. Á kvöldinu verður jafnframt nýja Absolue Longevity-línan frá Lancôme kynnt. Gestir fá tækifæri til að kynnast vörunum, prófa þær og fá persónulega ráðgjöf frá sérfræðingum Lancôme. „Við höfum séð mikinn áhuga á fræðslu um húðumhirðu, ekki síst hjá yngri kynslóðinni. Okkur finnst mikilvægt að halda áfram á þeirri vegferð og bjóða fræðslu sem talar til fólks á ólíkum aldri. Það á að vera hægt að koma til okkar, spyrja spurninga og fá aðstoð við að finna rútínu og vörur sem henta, frekar en að upplifa að maður þurfi að kunna allt sjálfur,“ segir Eva Laufey. Á Lancôme-kvöldinu verður 20% afsláttur af Lancôme, boðið upp á léttar veitingar og allir gestir fá gjafapoka. Takmarkaður fjöldi sæta er í boði og nauðsynlegt er að skrá sig fyrirfram. Heilsa Hár og förðun Tíska og hönnun Mest lesið Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Lífið „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Lífið Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Lífið Ice Spice fór á klósettið á OTO Lífið Unglingavinnan var tískupallurinn í París Lífið Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Lífið Gengst loksins við fjörutíu ára gömlu ástarævintýri með Turner Bíó og sjónvarp „Þetta eru verstu fréttir sem ég hef fengið á ævi minni“ Bíó og sjónvarp Martraðarkennd nótt með veirunni skæðu Gagnrýni Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Lífið Fleiri fréttir „Það er sannarlega óþarfi að mygla inni“ Nýsköpun frá Icewear fyrir íslenskt veðurfar Sótti kvittunina í ruslið og vann draumaferð til Ástralíu Mikil þátttaka í Íslandsmóti fyrirtækja í Kviss Aldur er ekki hindrun heldur nýtt skeið í lífinu „Ég hef svo margar spurningar fyrir Georg Bjarnfreðarson!“ Tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu „Nú skaltu bara fara í pottinn, Pottakóngur!“ Systur skapa heilsusamfélag fyrir konur á öllum æviskeiðum Próteinskammtur alltaf með í töskunni Þrjátíu árum fagnað með fullu húsi og mikilli matarveislu Boney M og Herbert Guðmundsson stíga saman á svið á öðruvísi jólatónleikum Prjónaæði grípur um sig meðal Íslendinga Hátt í þúsund manns mættu í matar- og vínveislu Innnes Lifandi menning í hjarta Hafnarfjarðar Betri svefn byrjar á því sem er næst húðinni 1991 var eitt stærsta ár tónlistarsögunnar Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Nýr sólarhringsstaður á Miklubraut: Sbarro, kaffi og verslun allan sólarhringinn Meira til baka með Takk í Bónus og Hagkaup Smellir George Michael lifna við á tónleikum í Hörpu og Hofi Allt í ferðalagið og jafnvel það sem þú vissir ekki að þig vantaði Gleðibankinn fær nýjan búning í tilefni fertugsafmælis Gula miðans Úr verkfræðinni í listina: „Stundum verður maður bara að fylgja innsæinu“ Beint flug til Portó Daría fagnar tíu árum – úr lítilli snyrtivöruverslun í lífsstílsverslun Sjá meira