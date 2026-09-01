Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn bæta við sig fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Viðreisn tapaði hins vegar fylgjendum í liðnum mánuði.
Rúv greinir frá. Samfylkingin mælist með 29,6 prósent fylgi, tæpum tveimur prósentum meira en í síðustu mælingu sem var birt í byrjun ágúst. Flokkurinn mælist enn með mesta fylgið. Þá fór Sjálfstæðisflokkurinn úr 25,4 prósentum upp í 26,8 prósent.
Miðflokkurinn bætti sömuleiðis við sig og fór úr 14,6 prósenta fylgi í 15,6.
Þetta er fyrsta könnunin sem er birt eftir að þjóðin hafnaði því naumlega að halda í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Aðildarviðræðurnar voru eitt helsta kosningamál Viðreisnar þar sem formaður þeirra er utanríkisráðherra.
Viðreisn tapaði hins vegar tveimur prósentum, fór úr 11,4 prósenta fylgi í 9,7 prósent. Flokkur fólksins tapaði örlitlu fylgi í mánuðinum að þjóðaratkvæðagreiðslunni og mælist nú með 4,8 prósenta fylgi.
Vinstri græn fóru úr 3,9 prósentum í 3,6 prósent og Sósíalistaflokkurinn úr 3,2 prósenta fylgi í 2,4 prósenta fylgi.
Könnunin var gerð frá 4. ágúst og út ágústmánuðinn. Niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar hafa því takmörkuð áhrif á niðurstöðurnar en aðdragandi þeirra kann þó að hafa haft áhrif.
Fylgi Samfylkingarinnar hækkar milli mánaða í Þjóðarpúlsi Gallup, það mælist nú 27,9 prósent en mældist 26,2 prósent í liðnum mánuði. Sjálfstæðisflokkur eykur einnig fylgi sitt, sem fer úr 24,9 í 25,4 prósent.