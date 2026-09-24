Fótbolti

Ísraeli fékk rautt fyrir ó­venju­legt fagn

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ekki mjög smekklegt fagn.
Ekki mjög smekklegt fagn.

Saied Abu Farchi, framherji Ísraels, fékk að líta rauða spjaldið með afar óvenjulegum hætti í landsleiknum gegn Austurríki í Þjóðadeild UEFA í kvöld.

Abu Farchi jafnaði fyrir Ísrael í 1-1 á 55. mínútu og í fagnaðarlátunum tók hann upp hornfánann, hélt á honum eins og um skotvopn væri að ræða og lék eftir því að hann væri að skjóta úr því. Fyrir vikið fékk hann sitt annað gula spjald í leiknum og þar með rautt.

Abu Farchi hefur sjálfur sagt í kjölfarið að fáninn hafi öllu heldur verið meintur sem billjarðkjuði í látbragði hans fremur en skotvopn.

Ísrael þurfti því að leika manni færri það sem eftir lifði leiks. Atvikið vakti mikla athygli enda afar óvenjuleg ástæða fyrir brottrekstri og sérstaklega þar sem mikið hefur verið ritað og rætt um þátttöku Ísraelsmanna í alþjóðaknattspyrnuheiminum á meðan ástandið á Gaza er eins og raun ber vitni. 

Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari Íra hefur til að mynda tjáð sig harðlega um þeirra þátttöku.

Abu Farchi leikur með Maccabi Tel Aviv í heimalandinu. Leiknum lauk með 3-1 sigri Austurríkis.

Uppfært: Greint var frá því að Abu Farchi hafi notað hornfánann sem vopn en hann sjálfur segir að um billjarðkjuða hafi verið að ræða. Hann hafi oft áður á ferli sínum fagnað að hætti billjarðleikmanns en fagnið hafi verið tekið út úr samhengi í þetta skiptið.

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