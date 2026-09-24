Ísraeli fékk rautt fyrir óvenjulegt fagn Stefán Árni Pálsson skrifar 24. september 2026 20:52 Ekki mjög smekklegt fagn. Saied Abu Farchi, framherji Ísraels, fékk að líta rauða spjaldið með afar óvenjulegum hætti í landsleiknum gegn Austurríki í Þjóðadeild UEFA í kvöld. Abu Farchi jafnaði fyrir Ísrael í 1-1 á 55. mínútu og í fagnaðarlátunum tók hann upp hornfánann, hélt á honum eins og um skotvopn væri að ræða og lék eftir því að hann væri að skjóta úr því. Fyrir vikið fékk hann sitt annað gula spjald í leiknum og þar með rautt. Abu Farchi hefur sjálfur sagt í kjölfarið að fáninn hafi öllu heldur verið meintur sem billjarðkjuði í látbragði hans fremur en skotvopn. Ísrael þurfti því að leika manni færri það sem eftir lifði leiks. Atvikið vakti mikla athygli enda afar óvenjuleg ástæða fyrir brottrekstri og sérstaklega þar sem mikið hefur verið ritað og rætt um þátttöku Ísraelsmanna í alþjóðaknattspyrnuheiminum á meðan ástandið á Gaza er eins og raun ber vitni. Heimir Hallgrímsson landsliðsþjálfari Íra hefur til að mynda tjáð sig harðlega um þeirra þátttöku. Abu Farchi leikur með Maccabi Tel Aviv í heimalandinu. Leiknum lauk með 3-1 sigri Austurríkis. 🚨 Abu Farchi shown a red card for his celebration! Israel now down to 10 men.#UNL #AUTISRpic.twitter.com/xwHkU0YNrk— goalpostFC (@GoalpostFC) September 24, 2026 Arab Israeli equalises for Israel and gets sent off. Unbelievable. pic.twitter.com/3SHW0xIPfX— Richard Millett (@RichMillett) September 24, 2026 Uppfært: Greint var frá því að Abu Farchi hafi notað hornfánann sem vopn en hann sjálfur segir að um billjarðkjuða hafi verið að ræða. Hann hafi oft áður á ferli sínum fagnað að hætti billjarðleikmanns en fagnið hafi verið tekið út úr samhengi í þetta skiptið. Þjóðadeild karla í fótbolta Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Enski boltinn Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Kristall fékk tveggja leikja bann Fótbolti Lebron talaði hreint út Körfubolti Heimsmeistarinn biðst afsökunar: „Tilfinningarnar báru mig ofurliði“ Formúla 1 Arnar um pressuna: „Það vilja allir núna vera með hnífana úti“ Sport Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Enski boltinn Fleiri fréttir Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Kristall fékk tveggja leikja bann Ítalir völtuðu yfir Tyrki í Tyrklandi Olise reyndist hetja Frakka í Belgíu Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ „Eins og það væri verið að loka mig inni á heimavist“ Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins „Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það“ Sjáðu fundinn: Arnar og Hákon sátu fyrir svörum í Lúxemborg Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi „Hluti af vegferðinni“ UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sjá meira