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fimmtudagur 24. september 2026
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Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
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Samkvæmislífið
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Tónlist
Menning
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Uppskriftir
Heilsa
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Samhengið með Sif
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