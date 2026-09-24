Bein útsending: Þorsteinn kynnir hópinn fyrir HM-leiki við Króata Sindri Sverrisson skrifar 24. september 2026 12:45 Sveindís Jane Jónsdóttir er á sínum stað í íslenska hópnum og hefur verið að spila frábærlega í Bandaríkjunum með Angel City. Getty/Bradley Collyer Vísir er með beina útsendingu frá Laugardalsvelli í dag þar sem Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta, kynnir nýjasta landsliðshóp sinn. Um er að ræða hópinn sem mætir Króatíu í tveggja leikja einvígi í október. Sigurliðið mætir svo Portúgal eða Norður-Írlandi í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu næsta sumar. Ljóst er að Ísland verður án leikmanna á borð við Söndru Maríu Jessen og Lindu Líf Boama, sem eru meiddar, og miðvörðinn Ingibjörgu Sigurðardóttur sem gengur með sitt fyrsta barn. Blaðamannafundinn má sjá í spilara hér að neðan en hann hefst klukkan 13:15. Fyrri leikurinn við Króatíu er á útivelli 9. október en sá seinni á Laugardalsvelli 13. október. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Selfyssingar syrgja Sport Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Fótbolti Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Fótbolti Yoro ekki til Íslands Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Fótbolti Fleiri fréttir Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Eriksen yfirgefur Wolfsburg Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki „Sjáum veikleika í þeirra leik“ Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Higuain rekinn fyrir kynjamisrétti við dómara Heimir rýfur þögnina og þakkar fyrir stuðninginn Sjá meira