Fótbolti

Bein út­sending: Þor­steinn kynnir hópinn fyrir HM-leiki við Króata

Sindri Sverrisson skrifar
Sveindís Jane Jónsdóttir er á sínum stað í íslenska hópnum og hefur verið að spila frábærlega í Bandaríkjunum með Angel City.
Sveindís Jane Jónsdóttir er á sínum stað í íslenska hópnum og hefur verið að spila frábærlega í Bandaríkjunum með Angel City. Getty/Bradley Collyer

Vísir er með beina útsendingu frá Laugardalsvelli í dag þar sem Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta, kynnir nýjasta landsliðshóp sinn.

Um er að ræða hópinn sem mætir Króatíu í tveggja leikja einvígi í október. Sigurliðið mætir svo Portúgal eða Norður-Írlandi í úrslitaeinvígi um sæti á HM í Brasilíu næsta sumar.

Ljóst er að Ísland verður án leikmanna á borð við Söndru Maríu Jessen og Lindu Líf Boama, sem eru meiddar, og miðvörðinn Ingibjörgu Sigurðardóttur sem gengur með sitt fyrsta barn.

Blaðamannafundinn má sjá í spilara hér að neðan en hann hefst klukkan 13:15.

Fyrri leikurinn við Króatíu er á útivelli 9. október en sá seinni á Laugardalsvelli 13. október.

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