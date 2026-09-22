Forstjóri Hölds Bílaleigu Akureyrar segir nær enga erlenda ferðamenn vilja leiga sér rafbíl og segist ekki skilja hvaðan umhverfisráðherra fái þær tölur sem hann nefnir um fjárstuðning til bílaleiga í nafni loftlagsmála. Hann segist sakna samráðs við bílaleigur, það strandi ekki á þeim að bregðast við en reksturinn þurfi að standa undir sér.
Þetta kom fram í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni en tilefnið eru orð Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis-, orku- og loftlagsráðherra á blaðamannafundi um losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum. Ísland er víðfjarri markmiðum um minnkun losunar miðað við spár Umhverfis- og orkustofnunar, sem gerir ráð fyrir að um þrjátíu prósenta samdráttur náist til 2035 en íslensk stjórnvöld hafa stefnt að 50-55 prósenta samdrætti.
Ráðherra sagði tölurnar ekki í lagi og að bílaleiguflotinn væri stærsta áskorunin í að draga úr losun frá vegasamgöngum. Bílaleigur gætu annað hvort verið í fararbroddi eða dragbítur á orkuskiptum í samgöngum og sagði ráðherrann bílaleigurnar hefðu fengið tæplega tíu milljarða króna í skattastyrki og beinan og óbeinan ríkisstuðning í nafni loftlagsmála í tíð síðustu ríkisstjórnar, fyrir það fé hefði hlutfall rafbíla í bílaleiguflotanum skriðið úr sjö til átta prósentum upp í fjórtán.
„Ég skil ekki hvar hann fær þessa tölu, tíu milljarða. Mér er það lífsins ómögulegt, þannig ég hlakka til að fá sundurliðun á þessu,“ segir Steingrímur Birgisson forstjóri Hölds Bílaleigu Akureyrar í Reykjavík síðdegis þegar ummælin voru borin undir hann. Hann segir bílaleigur hafa gert allt sem þær geta til að stuðla að minnkun losunar, viðskiptavinum sé ýtt eins og kostur er í að nota rafbíla, sem séu nú tólf prósent af heildarflota Bílaleigu Akureyrar.
„Vandamálið er náttúrulega fyrir það fyrsta kannski það að við byrjum á röngum enda, það er að segja hvernig samið var á sínum tíma er í rauninni algjörlega óraunhæft og að ná markmiðum Íslands er mjög erfitt. Ég verð bara að byrja þar. Í öðru lagi svona þegar ég velti fyrir mér hvar blæðir. Jú, vissulega er umferðin, það er losun frá umferðinni og bílaumferðin of mikil. En ef ég er með sjúkling þar sem ég er með tíu sár þá ræðst ég væntanlega á stærsta sárið og það er náttúrulega votlendið og framræsla votlendis.“
Hann segir að í fyrra hafi hans bílaleiga keypt fáa rafbíla út af breytingum stjórnvalda á vörugjöldum. Í ár sé 25 prósent af bílakaupum bílaleigunnar rafbílar. Hlutfall rafbíla sé nú 12 prósent af bílaflotanum en hafi verið sjö prósent árið 2023.
„Eitt og hálft prósent af bókunum sumarið 2025 voru rafbílar. Tvö og hálft prósent í sumar. Fimm prósent af afhentum bílum voru rafbílar, við vorum semsagt að ýta kúnnunum okkar í rafbíla. Vandamálið er að kúnninn okkar hann vill ekki rafbíl.“
Vandamálið sé ekki innviðir sem hafi batnað mikið, þó betur megi gera við gististaði. Aðalvandinn sé hugarfar ferðamannsins sem sé ekki tilbúinn í að bóka rafbíl í nýju landi.
„Fimm prósent af okkar viðskiptavinum fær rafbíl þó einungis tvö og hálft prósent bóki hann. Þannig það fá tvisvar sinnum fleiri rafbíl hjá okkur heldur en bóka hann. Þannig að við erum að reyna. Íslenski markaðurinn gengur mun betur, við erum hvað, held ég, í öðru eða þriðja sæti í heiminum hvað varðar fjölda rafbíla per capita. Noregur stendur þar manna best og við erum ekki svo langt á eftir þannig að við erum á réttri leið en þetta gerist ekki hraðar heldur en viðskiptavinurinn er tilbúinn í. Það þýðir ekkert fyrir mig að bjóða upp á tugi eða hundruð eða þúsundir rafbíla ef enginn vill bóka þá.“
Hann segist ekki hafa áhyggjur af því að kúnninn muni ekki á endanum færa sig í rafbíla. Það muni gerast en ekki með boðum og bönnum. Hann segist sakna samráðs stjórnvalda við bílaleigur.
„Ég las um þennan blaðamannafund í morgun, að það væri búið að skipa einhvern samráðshóp. Ég veit ekki til þess að það sé neinn frá SAF eða bílaleigunum í þeim hópi. Við erum langstærsti rafbílaeigandi landsins með yfir þúsund rafbíla. Ég hef aldrei heyrt í eða hitt Jóhann og rætt þessi mál við hann eða hvaða sýn hann hefur eða hann kannað hvaða sýn hef ég á þetta. Hann hefur ekki bjallað í mig og haft samband við hann og vonandi gerir hann það, því ég hef trú á því að hann vilji gera betur, við viljum gera betur. Þetta snýst ekki um það, við verðum að hafa tekjur í okkar rekstri og við verðum að geta leigt þessa bíla út.“