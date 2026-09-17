Formaður Flokks fólksins hafnar því alfarið að hún hafi reynt að „bola“ sér inn á sjúkrastofu þar sem þáverandi mennta- og barnamálaráðherra lá eftir hjartaaðgerð í desember. Upplifun hans sé gjörólík upplifun hennar og annarra í Flokki fólksins.
„Ég hringdi einu sinni í konuna hans til þess að spyrja hvernig Guðmundur hefði það og hvort hann gæti tekið á móti gestum og ég upplifi þetta ekki í neinu samhengi við það sem þarna kemur fram.“
Þetta sagði Inga Sæland í kvöldfréttum RÚV um yfirlýsingar Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi ráðherra og liðsmanns flokksins. Þau eru ósammála um hvort það hafi verið hans ákvörðun að víkja úr ráðherraembætti í janúar.
„Það var ég sem skipaði hann í þetta embætti og það var hann sem sagði því af sér. Það er líka staðreynd,“ sagði Inga. Hún hafnar því að hafa gert honum að hætta sem ráðherra en Guðmundur segist hafa viljað halda áfram eftir að hann næði sér eftir aðgerðina. Svo fór að Inga tók við af honum sem mennta- og barnamálaráðherra.
„Það er ekkert um sannleika að ræða, það er bara um upplifun. Ég er ekki að upplifa þessa hluti eins og Guðmundur Ingi Kristinsson gerir, engan veginn. Og ég er bara ofsalega leið og sár yfir þessari framgöngu hans núna á þessum tímapunkti,“ sagði Inga í kvöldfréttum RÚV. Það sé ljóst að hann sé ósáttur við að gegna ekki lengur ráðherrastöðu.
Inga segir afsögn Guðmundar úr flokknum sem hann tilkynnti í apríl hafa komið sér í opna skjöldu. Hún sakni Guðmundar og vilji sjá hann aftur bera merki Flokks fólksins.
Inga hefur ekki gefið Vísi kost á viðtali í dag.
Guðmundur hefur greint frá því að Inga hafi verið ágeng á meðan hann jafnaði sig á sjúkrahúsi eftir hjartaaðgerð í desember. Hún hafi krafist þess að komast inn á sjúkrastofu hans til að segja honum að hann þyrfti að hætta sem ráðherra. Það gerði Guðmundur tólf dögum síðar og tilkynnti svo afsögn úr flokknum í apríl.
„Það sem varð þess valdandi að ég ákvað að fara úr Flokki fólksins var samtal sem Inga Sæland átti við konuna mína í bifreið, þar sem hún var á leið heim frá sjúkrahúsinu þar sem ég var búinn að vera í aðgerð. Níu dögum eftir aðgerðina,“ sagði Guðmundur Ingi við RÚV.
Inga hafi viljað hitta hann á sjúkrastofunni vegna þess að hann hafi verið of lengi frá. Hann þyrfti að hætta sem ráðherra.
Guðmundur segir að þetta hafi verið á þriðja degi jóla í fyrra og konan hans hafi neitað því að hleypa Ingu inn á sjúkrastofuna. Erindið mætti bíða þar til hann hefði verið útskrifaður.
Guðmundur veitti takmarkaðar skýringar á afsögn sinni úr flokknum þegar greint var frá henni í apríl og vísaði í ótilgreindan persónulegan trúnaðarbrest sem varðaði persónuleg samskipti innan flokksins. Þegar hann tilkynnti brotthvarf úr ráðherrastól þann 8. janúar gaf hann til kynna að það hefði verið hans ákvörðun.
„Að vandlega ígrunduðu máli hef ég ákveðið að segja af mér embætti mennta- og barnamálaráðherra vegna veikinda. Eins og fram hefur komið gekkst ég undir opna hjartaaðgerð fyrir jól og fram undan er nú bataferli,“ sagði Guðmundur í yfirlýsingu á þeim tíma.
Hann segir nú í samtali við RÚV að aðstoðarkona hans hafi sent honum texta sem hann átti að nota í tilkynningu um afsögn sína. Sú hafi verið eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar sem varð félags- og húsnæðismálaráðherra eftir að Inga færðist úr því ráðuneyti í mennta- og barnamálaráðuneytið.
Fréttin hefur verið uppfærð.
Fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra segir að formaður Flokks fólksins hafi verið ágeng á meðan hann jafnaði sig á sjúkrahúsi eftir hjartaaðgerð. Hún hafi krafist þess að komast inn á sjúkrastofu hans til að segja honum að hann þyrfti að hætta sem ráðherra. Það gerði hann skömmu síðar og sagði sig í kjölfarið úr flokknum.
Guðmundur Ingi Kristinsson hefur tilkynnt að hann muni segja af sér sem mennta- og barnamálaráðherra vegna veikinda. Hann mun halda áfram sem þingmaður Flokks fólksins.
Þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu embættisfærslur mennta- og barnamálaráðherra við upphaf þingfundar í morgun og lýstu áhyggjum af því hvernig hann hafi beitt sér í máli skólameistara Borgarholtsskóla. Forseti þingsins benti á að málið varði ekki störf þingsins eða fundarstjórn forseta en upplýsti að Guðmundur Ingi Kristinsson, mennta- og barnamálaráðherra, væri á sjúkrahúsi og geti sökum þessa ekki verið viðstaddur umræður á Alþingi. Hann er ekki sagður alvarlega veikur.