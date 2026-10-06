Fótbolti

Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig

Sindri Sverrisson skrifar
Ísland og Eistland gerðu 1-1 jafntefli á Laugardalsvelli fyrir tíu dögum.
Ísland og Eistland gerðu 1-1 jafntefli á Laugardalsvelli fyrir tíu dögum. vísir/Anton

Eistlendingar eru á sinni fjórðu leiktíð í C-deild Þjóðadeildarinnar en hefur aldrei vegnað eins vel og núna og ættu að mæta með gott sjálfstraust í toppslaginn við Íslendinga í 4. riðli í Tallinn í kvöld.

Eistland hefur enn ekki tapað leik í riðlinum en liðið gerði 1-1 jafntefli við Ísland á Laugardalsvelli, markalaust jafntefli við Búlgaríu í öðrum útileik og vann svo 1-0 gegn Lúxemborg.

Fyrir leikinn í kvöld er því skallamark Andra Lucasar Guðjohnsen eina markið sem Eistland hefur fengið á sig og uppskeran fimm stig. Það eru fleiri stig en Eistland hefur áður fengið í C-deildinni en liðið hlaut fjögur stig á síðustu leiktíð líkt og tímabilið 2020-21 og 2018-19. Tímabilið 2022-23 lék Eistland í D-deildinni, þeirri allra neðstu, og vann þá alla fjóra leiki sína.

Eistneska landsliðið hefur aldrei komist á stórmót en komst næst því að fara á EM 2012 þegar liðið féll út í umspili. Stuðningsmenn liðsins hafa ekki haft margt til að gleðjast yfir hvað árangur snertir en eistneski miðillinn Delfi segir að núna séu leikmenn og þjálfarar Eistlands fullir sjálfstrausts. Það sagði Arnar Gunnlaugsson sömuleiðis á blaðamannafundi í gær.

Klippa: Arnar býst við kokhraustum Eistum

„Ég býst við að þeir verði smá „cocky“. Komi aðeins framar gegn okkur. Þeir hafa núna það sem ég tel sterkasta vopn íþróttamannsins, sjálfstraust og „momentum“. Í þeirra huga voru það örugglega frábær úrslit að ná jafntefli gegn okkur og svo Búlgörum á útivelli og að hafa fylgt því svo eftir með sigri [gegn Lúxemborg] á heimavelli,“ sagði Arnar.

„Miðað við hvernig hópur þeirra og fjölmiðlamenn eru að tala þá líta þeir á sig sem jafnoka okkar og það er bara í fínu lagi. Ég held því að þeir muni stíga framar gegn okkur, nýta sér völlinn sem er þungur og erfiður. Ég held að þeir sjái enga ástæðu til að vera hræddir við okkur,“ sagði Arnar sem benti einnig á að Íslendingar væru fullir sjálfstrausts eftir tvo 3-0 sigra í röð. Þeir eru á toppi riðilsins með sjö stig og halda toppsætinu ef þeir forðast tap gegn Eistum í kvöld.

Leikur Íslands og Eistlands hefst klukkan 18:45 að íslenskum tíma og er í beinni útsendingu á Sýn Sport.

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