Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Sindri Sverrisson skrifar 6. október 2026 10:02 Ísland og Eistland gerðu 1-1 jafntefli á Laugardalsvelli fyrir tíu dögum. vísir/Anton Eistlendingar eru á sinni fjórðu leiktíð í C-deild Þjóðadeildarinnar en hefur aldrei vegnað eins vel og núna og ættu að mæta með gott sjálfstraust í toppslaginn við Íslendinga í 4. riðli í Tallinn í kvöld. Eistland hefur enn ekki tapað leik í riðlinum en liðið gerði 1-1 jafntefli við Ísland á Laugardalsvelli, markalaust jafntefli við Búlgaríu í öðrum útileik og vann svo 1-0 gegn Lúxemborg. Fyrir leikinn í kvöld er því skallamark Andra Lucasar Guðjohnsen eina markið sem Eistland hefur fengið á sig og uppskeran fimm stig. Það eru fleiri stig en Eistland hefur áður fengið í C-deildinni en liðið hlaut fjögur stig á síðustu leiktíð líkt og tímabilið 2020-21 og 2018-19. Tímabilið 2022-23 lék Eistland í D-deildinni, þeirri allra neðstu, og vann þá alla fjóra leiki sína. Eistneska landsliðið hefur aldrei komist á stórmót en komst næst því að fara á EM 2012 þegar liðið féll út í umspili. Stuðningsmenn liðsins hafa ekki haft margt til að gleðjast yfir hvað árangur snertir en eistneski miðillinn Delfi segir að núna séu leikmenn og þjálfarar Eistlands fullir sjálfstrausts. Það sagði Arnar Gunnlaugsson sömuleiðis á blaðamannafundi í gær. Klippa: Arnar býst við kokhraustum Eistum „Ég býst við að þeir verði smá „cocky“. Komi aðeins framar gegn okkur. Þeir hafa núna það sem ég tel sterkasta vopn íþróttamannsins, sjálfstraust og „momentum“. Í þeirra huga voru það örugglega frábær úrslit að ná jafntefli gegn okkur og svo Búlgörum á útivelli og að hafa fylgt því svo eftir með sigri [gegn Lúxemborg] á heimavelli,“ sagði Arnar. „Miðað við hvernig hópur þeirra og fjölmiðlamenn eru að tala þá líta þeir á sig sem jafnoka okkar og það er bara í fínu lagi. Ég held því að þeir muni stíga framar gegn okkur, nýta sér völlinn sem er þungur og erfiður. Ég held að þeir sjái enga ástæðu til að vera hræddir við okkur,“ sagði Arnar sem benti einnig á að Íslendingar væru fullir sjálfstrausts eftir tvo 3-0 sigra í röð. Þeir eru á toppi riðilsins með sjö stig og halda toppsætinu ef þeir forðast tap gegn Eistum í kvöld. Leikur Íslands og Eistlands hefst klukkan 18:45 að íslenskum tíma og er í beinni útsendingu á Sýn Sport. Þjóðadeild karla í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Enski boltinn Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Tók óvænt þátt eftir að mamma skráði hana Sport Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Íslenski boltinn Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Enski boltinn Dagskráin í dag: Geta bætt upp fyrir leikinn á Laugardalsvelli Sport Fleiri fréttir Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Bíða eftir upplýsingum um hráka Ísraelans Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Arnar sat fyrir svörum í Tallinn Dregur sig úr landsliðshópnum Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Markvörður Eista meiddur Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Sjá meira