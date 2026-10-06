„Það sem svíður mest“

„Akkúrat núna er ég svekktur. Við eigum að gera betur. Við erum betra lið en við sýndum í dag. Við þurufm að horfa á þetta aftur og gera betur. Þetta er ekki nóg,“ segir landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson eftir markalaust jafntefli Íslands við Eistland ytra í Þjóðadeildinni í kvöld.
Ísland gerði þar með annað jafnteflið við Eistland í glugganum eftir að hafa gert 1-1 jafntefli á Laugardalsvelli í fyrsta leik fyrir einni og hálfri viku síðan. Ísland leiðir riðilinn með átta stig en Eistland er með sex stig í öðru sæti.
Aðspurður um hvað hafi helst vantað upp á í tíðindalitlum leik íslenska liðsins í kvöld segir Orri:
„Mér fannst grimmdin koma meira í seinni hálfleik, hana vantaði í fyrri hálfleik. Við vorum lengi að koma okkur inn í leikinn og átta okkur á leikstöðunum. Þá verður þetta bara drulluerfitt,“
„Þeir bökkuðu aðeins meira í seinni hálfleik og gáfu okkur meiri tíma en það var sama vandamál og í fyrsta leiknum, við náum ekki að brjóta þá niður og finna lausnirnar sem við vildum. Það svona svíður mest,“ segir Orri Steinn.
Ísland virtist komast yfir eftir hornspyrnu snemma í leiknum og vildu margir meina að boltinn hafi farið yfir línuna. Mark var hins vegar ekki dæmt.
„Gylfi stóð við hornið og sagði hann fara inn og var byrjaður að fagna. Ég sá það ekki nægilega vel, mér fannst hann vera inni og kannski var þetta hendi. Dómarinn horfði ekki í þessa átt greinilega,“
Ísland er enn með sigur í riðlinum í eigin höndum þrátt fyrir vonbrigði kvöldsins.
„Við erum á toppnum. Þetta er riðill en ekki bikar. Það eru tveir leikir eftir og við erum á toppnum. Þetta gæti verið verra. Yfir gluggann fengum við kannski ekki öll fjögur úrslitin sem við vildum en margt jákvætt og til að byggja ofan á,“ segir Orri Steinn sem naut sín vel í glugganum og skoraði þrjú mörk í fjórum leikjum.
„Maður kemur inn í þessa glugga með gleði og ánægju að fá að spila fyrir Ísland. Við inni á vellinum myndum allir deyja fyrir Ísland og gerum allt fyrir landið okkar og þjóð. Fyrir mig er hver einasti leikur heiður. Að geta leitt strákana áfram eru forréttindi sem ég tek ekki sem sjálfsögðum hlut. Framtíðin er björt og við höldum áfram að byggja ofan á þetta.“