„Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ Valur Páll Eiríksson skrifar 6. október 2026 21:04 Gylfi Þór Sigurðsson hefur glímt við rifbeinsbrot allan landsleikjagluggann. vísir/Anton Gylfi Þór Sigurðsson hefur lagt mikið á sig til að leika með íslenska landsliðinu í yfirstandandi landsleikjaglugga. Hann fær verðskuldaða hvíld næstu rúmu vikuna til að jafna sig á rifbeinsbroti. Klippa: Gylfi eftir leikinn í Tallinn „Gott að halda hreinu en erfiður leikur og erfiðar aðstæður. Mér fannst aðeins meiri orka í þeim og mér fannst þeir aðeins yfir í návígjum og seinni boltum til að ná tökum á leiknum og koma sér í ágætis stöður í skyndisóknum. Bara fínasta stig þannig séð á nokkuð erfiðum útivelli miðað við aðstæður. Við erum í góðum málum í riðlinum og hlökkum til næsta glugga,“ segir Gylfi Þór um markalaust jafntefli kvöldsins við Eistland í Tallinn. Ísland hélt þar með hreinu í þriðja leiknum í röð og eftir standa átta stig vegna tveggja jafntefla við Eista og sigra á Lúxemborg og Búlgaríu. „Varnarleikurinn var mjög fínn í þessum glugga, eitt mark á okkur og haldið hreinu í síðustu þremur. Því miður skoruðum við ekki í dag og vantaði smá upp á gæði eða hreyfingu fram á við. Þetta var nokkuð erfiður leikur svo ég held að við vorum sæmilega sáttir heim.“ Gylfi Þór er rifbeinsbrotinn og hefur verið allan landsleikjagluggann. Það tók því á að koma sér í gegnum það og spila leikina. Aðspurður um stöðuna á sér eftir leikinn segir Gylfi: „Staðan er ágæt. Það eru komnar einhverjar fimm vikur síðan sirka en engin hvíld, margir leikir og æfingar. Ég held að ég fái núna smá frí til að jafna mig hjá Víkingunum. Þetta þarf bara að gróa svo ef ég verð ekki í neinum kontakt næstu sjö til tíu dagana vonandi jafnar þetta sig nokkuð fljótt svo ég nái síðasta leiknum eða síðustu tveimur á tímabilinu.“ Mikið á sig lagt til að spila fyrir landsliðið og krafturinn mikill í Gylfa í landsleikjunum. „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland. Þó að við höfum náð því markmiði sem við vildum í deildinni kom það aldrei til greina að missa af þessum glugga. Ég ræddi við Arnar fyrir valið og þá var ég töluvert verri, nýbúinn að brotna. Maður bara sprautar sig fyrir leiki og síðan dílar maður við það daginn eftir.“ Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Fótbolti Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Fótbolti Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Fótbolti Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Fótbolti Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Fótbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti „Þeir eiga allt þetta hrós fyllilega skilið“ Handbolti Fleiri fréttir Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Unnu stórsigur og komu Íslandi í umspil Króatía - Spánn 2-1 | Varamaðurinn bjargaði sigri fyrir Spán Kane með tvennu í öruggum sigri Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Af hverju er svona mikilvægt að vinna riðilinn? Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Bíða eftir upplýsingum um hráka Ísraelans Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Sjá meira