Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Aron Guðmundsson skrifar 6. október 2026 09:31 Guðlaugur Victor Pálsson í leik með íslenska landsliðinu. Hann er einn af reynslumestu mönnum liðsins Getty/Sebastian Frej Þrátt fyrir mikla leikjatörn og ferðalög er staðan á íslenska landsliðinu góð. Einn af reynslumestu leikmönnum liðsins er í góðu standi líkamlega og andlega séð fyrir mikilvægan leik gegn Eistlandi ytra í kvöld. „Hún er bara frábær. Það er langt síðan við unnum tvo leiki í röð. Ég sagði líka eftir Lúxemborgarleikinn að það væri langt síðan við unnum fótboltaleik þannig að það er bara búið að vera mjög góð stemning eftir síðasta leik,“ segir Guðlaugur Victor Pálsson aðspurður um stemninguna í hópnum eftir gott gengi upp á síðkastið í samtali við Sýn Sport. Klippa: Guðlaugur Victor fyrir leik gegn Eistlandi Bæði lið verið á góðu skriði fyrir leik kvöldsins, einu taplausu lið riðilsins og ljóst að sigurliðið í kvöld mun verma toppsætið fram í næsta verkefni. Fyrri leik liðanna lauk með 1-1 jafntefli heima á Laugardalsvelli þar sem frammistaða íslenska landsliðsins olli vonbrigðum. „Við lærðum helling af fyrsta leiknum. Þetta er bara lið sem er á góðri uppleið. Þetta er líka lið sem veit í hvaða þáttum það er gott. Þeir spila sem ein heild og eru bara massífir þannig að við þurfum bara að vera klárir í okkar návígum, vera sem heild, vera sem lið eins og við erum búin að vera í síðustu tveim leikjum og vera tilbúnir í slag.“ Mikilvægi sigurs í þessum leik yrði gífurlegt og kæmi okkur svo sannarlega bara í gott bílstjórasæti um það að taka toppsætið. „Algjörlega og fókusinn liggur þar. Það er búinn að vera góður fókus í allri ferðinni og góður fókus líka fyrir fyrri leikinn gegn Eistum líka, við lærðum mikið af honum og fórum inn í hina tvo leikina og gerðum vel og ætlum að gera það sama núna. Langt verkefni að líða undir lok, fjórði leikurinn á 11 dögum, hvernig er staðan á þér sjálfum? „Hún er bara fín, hún er bara mjög fín. Já, bara andlega séð og líkamlega, mjög fín.“ Kemur það á óvart svona fyrirfram að menn hafi verið að óttast um álagið og lengdina, að þessi leikjafjöldi færi illa í menn? Er þetta bara ekkert mál? „Ég segi það nú ekki að þetta sé ekkert mál en maður vissi svo sem ekkert við hverju maður átti að búast. Þetta er búin að vera mikil keyrsla, sérstaklega með ferðalögin inn á milli leikja. En við erum bara með frábært læknateymi og sjúkrateymi. Við erum með bara góða stjórn á öllu, fitnessþjálfarann okkar, hann er með púlsinn á þessu öllu saman. Maturinn búinn að vera frábær og hótelin góð þannig að við sofum vel. Þannig að við bara gerum allt rétt og reynum að gera allt eins og við getum til að vera klárir í þessa leiki.“ Viðtalið við Guðlaug Victor Pálsson í heild sinni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Eistlands og Íslands hefst klukkan korter í sjö í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Upphitun fyrir leik hefst klukkan sex. Landslið karla í fótbolta Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Enski boltinn Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Tók óvænt þátt eftir að mamma skráði hana Sport Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Íslenski boltinn Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Enski boltinn Dagskráin í dag: Geta bætt upp fyrir leikinn á Laugardalsvelli Sport Fleiri fréttir Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Bíða eftir upplýsingum um hráka Ísraelans Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Arnar sat fyrir svörum í Tallinn Dregur sig úr landsliðshópnum Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Markvörður Eista meiddur Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Sjá meira