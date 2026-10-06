Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Aron Guðmundsson skrifar 6. október 2026 10:31 Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands sem hefur byrjað Þjóðadeildina vel og getur farið langt með að tryggja sér toppsæti riðilsins með sigri í kvöld. Vísir/Anton Brink Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, býst við dæmigerðum „Skagaleik“ gegn Eistum í Tallinn í kvöld þar sem liðin mætast í mikilvægum leik í Þjóðadeild UEFA. Bæði lið eru taplaus eftir fyrstu þrjár umferðir riðlakeppninnar og staðan er sú að sigurliðið í kvöld mun verma toppsæti riðilsins fram í næsta landsleikjaglugga. Með sigri fer Ísland langt með að tryggja sér toppsæti riðilsins og farmiða í B-deildina en liðið byrjaði þó keppnina á vonbrigðaframmistöðu gegn Eistum heima á Laugardalsvelli í leik sem endaði með 1-1 jafntefli. Eistar hafa komið á óvart og sótt sterk úrslit. Klippa: Arnar fyrir leikinn gegn Eistlandi „Þeir fengu góðan meðbyr eftir fyrstu tvo útileiki sína,“ segir Arnar landsliðsþjálfari um mótherja kvöldsins í samtali við Sýn Sport. „Tveir erfiðir leikir örugglega að þeirra mati á móti okkur og Búlgurum. Að ná í stig og meðbyr er bara sterkasta vopn íþróttamannsins og fleytir þeim svo áfram í sigur á móti Lúxemborg. Allt í einu eru þeir með bullandi sjálfstraust. En það má ekki gleyma því að þeir eru örugglega líka mjög þreyttir, hafa spilað mikið með sama liðinu og búa ekki yfir jafn mikilli dýpt í sínum leikmannahóp og við. Það er náttúrulega ástæða fyrir því að liðið er þar sem það er á þessum blessaða styrkleikalista FIFA.“ Trúin hafi hins vegar eflst hjá liðinu. „Svo hafa þeir áhorfendur með sér núna. Völlurinn er mjög skemmtilegur og býður upp á mikil slagsmál. Grasið er þó ekki upp á sitt besta, þungur völlur. Þetta verður dæmigerður Skagaleikur, á túninu uppi á Skaga. Barátta, læti, vinna seinni bolta. Við þurfum að vera tilbúnir í þessa baráttu til þess að eiga möguleika á að innbyrða þrjú stig.“ Viðtalið við Arnar í heild sinni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Eistlands og Íslands hefst klukkan korter í sjö í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Upphitun fyrir leik hefst klukkan sex. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Tók óvænt þátt eftir að mamma skráði hana Sport Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Enski boltinn Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Íslenski boltinn Leikurinn í kvöld klárast rétt fyrir miðnætti og því dræm mæting Sport Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Enski boltinn Fleiri fréttir Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Bíða eftir upplýsingum um hráka Ísraelans Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Arnar sat fyrir svörum í Tallinn Dregur sig úr landsliðshópnum Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Markvörður Eista meiddur Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Sjá meira