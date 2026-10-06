Fótbolti

Býst við dæmi­gerðum leik upp á Skaga í Tallinn

Aron Guðmundsson skrifar
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands sem hefur byrjað Þjóðadeildina vel og getur farið langt með að tryggja sér toppsæti riðilsins með sigri í kvöld.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands sem hefur byrjað Þjóðadeildina vel og getur farið langt með að tryggja sér toppsæti riðilsins með sigri í kvöld. Vísir/Anton Brink

Arnar Gunn­laugs­son, lands­liðsþjálfari Ís­lands, býst við dæmi­gerðum „Skaga­leik“ gegn Eistum í Tallinn í kvöld þar sem liðin mætast í mikilvægum leik í Þjóða­deild UEFA.

Bæði lið eru tap­laus eftir fyrstu þrjár um­ferðir riðla­keppninnar og staðan er sú að sigur­liðið í kvöld mun verma toppsæti riðilsins fram í næsta lands­leikja­glugga.

Með sigri fer Ís­land langt með að tryggja sér toppsæti riðilsins og far­miða í B-deildina en liðið byrjaði þó keppnina á von­brigða­frammistöðu gegn Eistum heima á Laugar­dals­velli í leik sem endaði með 1-1 jafn­tefli.

Eistar hafa komið á óvart og sótt sterk úr­slit.

Klippa: Arnar fyrir leikinn gegn Eistlandi

„Þeir fengu góðan meðbyr eftir fyrstu tvo úti­leiki sína,“ segir Arnar lands­liðsþjálfari um mót­herja kvöldsins í sam­tali við Sýn Sport. „Tveir erfiðir leikir örugg­lega að þeirra mati á móti okkur og Búlgurum. Að ná í stig og meðbyr er bara sterkasta vopn íþrótta­mannsins og fleytir þeim svo áfram í sigur á móti Lúxem­borg. Allt í einu eru þeir með bullandi sjálf­s­traust. En það má ekki gleyma því að þeir eru örugg­lega líka mjög þreyttir, hafa spilað mikið með sama liðinu og búa ekki yfir jafn mikilli dýpt í sínum leik­manna­hóp og við. Það er náttúru­lega ástæða fyrir því að liðið er þar sem það er á þessum blessaða styrk­leika­lista FIFA.“

Trúin hafi hins vegar eflst hjá liðinu.

„Svo hafa þeir áhorf­endur með sér núna. Völlurinn er mjög skemmti­legur og býður upp á mikil slags­mál. Grasið er þó ekki upp á sitt besta, þungur völlur. Þetta verður dæmi­gerður Skaga­leikur, á túninu uppi á Skaga. Barátta, læti, vinna seinni bolta. Við þurfum að vera til­búnir í þessa baráttu til þess að eiga mögu­leika á að inn­byrða þrjú stig.“

Viðtalið við Arnar í heild sinni má sjá í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Eist­lands og Ís­lands hefst klukkan korter í sjö í kvöld og verður sýndur í beinni út­sendingu og opinni dag­skrá á Sýn Sport. Upp­hitun fyrir leik hefst klukkan sex.

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