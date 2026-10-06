U21 landslið Frakklands vann stórsigur á U21 landsliði Sviss í leik sem endaði 7-1. Með sigri Frakklands tryggir íslenska liðið sér í umspil til þess að komast á EM og endar liðið í öðru sæti riðilsins.
Fyrir leiki kvöldsins þurftu bæði Ísland og Frakkland að vinna til þess að Ísland myndi fara í umspilið og það heppnaðist. Ísland vann Færeyjar 2-0 og með hjálp Frakklands mun liðið fara í umspil fyrir EM sem haldið er á næsta ári.
Sigur Frakklands var nánast aldrei í hættu þar sem liðið var komið í 2-0 forystu eftir fimmtán mínútur með marki frá Mathys Tel og Neo Lebreton. Tel bætti svo við öðru marki og var staðan 3-0 í hálfleik.
Tel fullkomnaði svo þrennuna snemma í seinni hálfleik og náðu Dehmaine Tabibou, Steve Ngoura og Kevin Danois einnig að skora fyrir Frakkland. Liam Chipperfield náði að klóra í bakkann fyrir Sviss en fleiri urðu mörkin ekki.
Svekkjandi úrslit fyrir Sviss sem við Íslendingar tökum fagnandi.