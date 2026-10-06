Fótbolti

Skrýtinn leik­tími og leik­menn því ekki með fulla stjórn

Aron Guðmundsson skrifar
Frá fyrri leik Íslands og Eistlands í Þjóðadeildinni heima á Laugardalsvelli. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Bæði lið eru taplaus fyrir leik kvöldsins.
Frá fyrri leik Íslands og Eistlands í Þjóðadeildinni heima á Laugardalsvelli. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Bæði lið eru taplaus fyrir leik kvöldsins. vísir/Anton

Leikur Eistlands og Íslands í Þjóðadeild UEFA mun klárast rétt fyrir miðnætti hér í Tallinn. Landsliðsþjálfari Íslands segir að um skrýtnasta leiktímann sé að ræða. Reynslumiklir landsliðsmenn Íslands muni hins vegar ekki eiga í erfiðleikum með þetta.

Leikur Eistlands og Íslands hefst klukkan korter í sjö á íslenskum tíma en þriggja klukkustunda munur er á klukkunni á Íslandi og Eistlandi.

Leikur landsliða þjóðanna í kvöld verður því flautaður á klukkan korter í tíu á staðartíma í kvöld og lýkur því rétt fyrir miðnætti. Yfir sex þúsund manns mættu á A le Coq-leikvanginn í Tallinn, sem tekur um 15 þúsund manns í sæti, þegar Eistar tóku á móti Lúxemborg á dögunum en búist er við færri áhorfendum á leik kvöldsins sökum leiktímans.

„Þetta eru skrýtnustu leiktímarnir,“ segir Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari Íslands í samtali við Sýn Sport. „Korter í tíu á kvöldin. Menn eru kannski ekki alveg með fulla stjórn á því hvað þeir eru að gera yfir daginn, hvenær þeir eigi að hvíla sig.“

Klippa: Arnar fyrir leikinn gegn Eistlandi

Þetta eigi hins vegar ekki að vera mikið mál fyrir íslenska liðið og líklegast best að þeir hafi ekki aðlagað sig að fullu eistnesku klukkunni.

„Við erum sem betur fer með nokkuð reynslumikla sem hafa spilað svona leiki áður. Þetta er aðallega biðin, að vera nagandi á sér neglurnar heillengi og bíða eftir stundinni. Þetta er bara hluti af þessu. Þú þarft að takast á við krefjandi og mismunandi aðstæður til þess að verða toppleikmaður. Þetta er bara einn af þeim hlutum sem þú þarft að takast á við.“

Viðtalið við Arnar má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Eistlands og Íslands hefst sem áður segir klukkan korter í sjö á íslenskum tíma og verður sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport.

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