Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Aron Guðmundsson skrifar 6. október 2026 12:17 Frá fyrri leik Íslands og Eistlands í Þjóðadeildinni heima á Laugardalsvelli. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Bæði lið eru taplaus fyrir leik kvöldsins. vísir/Anton Leikur Eistlands og Íslands í Þjóðadeild UEFA mun klárast rétt fyrir miðnætti hér í Tallinn. Landsliðsþjálfari Íslands segir að um skrýtnasta leiktímann sé að ræða. Reynslumiklir landsliðsmenn Íslands muni hins vegar ekki eiga í erfiðleikum með þetta. Leikur Eistlands og Íslands hefst klukkan korter í sjö á íslenskum tíma en þriggja klukkustunda munur er á klukkunni á Íslandi og Eistlandi. Leikur landsliða þjóðanna í kvöld verður því flautaður á klukkan korter í tíu á staðartíma í kvöld og lýkur því rétt fyrir miðnætti. Yfir sex þúsund manns mættu á A le Coq-leikvanginn í Tallinn, sem tekur um 15 þúsund manns í sæti, þegar Eistar tóku á móti Lúxemborg á dögunum en búist er við færri áhorfendum á leik kvöldsins sökum leiktímans. „Þetta eru skrýtnustu leiktímarnir,“ segir Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari Íslands í samtali við Sýn Sport. „Korter í tíu á kvöldin. Menn eru kannski ekki alveg með fulla stjórn á því hvað þeir eru að gera yfir daginn, hvenær þeir eigi að hvíla sig.“ Klippa: Arnar fyrir leikinn gegn Eistlandi Þetta eigi hins vegar ekki að vera mikið mál fyrir íslenska liðið og líklegast best að þeir hafi ekki aðlagað sig að fullu eistnesku klukkunni. „Við erum sem betur fer með nokkuð reynslumikla sem hafa spilað svona leiki áður. Þetta er aðallega biðin, að vera nagandi á sér neglurnar heillengi og bíða eftir stundinni. Þetta er bara hluti af þessu. Þú þarft að takast á við krefjandi og mismunandi aðstæður til þess að verða toppleikmaður. Þetta er bara einn af þeim hlutum sem þú þarft að takast á við.“ Viðtalið við Arnar má sjá í heild sinni í spilaranum hér ofar í fréttinni. Leikur Eistlands og Íslands hefst sem áður segir klukkan korter í sjö á íslenskum tíma og verður sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Tók óvænt þátt eftir að mamma skráði hana Sport Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Fótbolti Leikurinn í kvöld klárast rétt fyrir miðnætti og því dræm mæting Sport Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Enski boltinn Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Íslenski boltinn Fleiri fréttir Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Af hverju er svona mikilvægt að vinna riðilinn? Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Bíða eftir upplýsingum um hráka Ísraelans Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Arnar sat fyrir svörum í Tallinn Dregur sig úr landsliðshópnum Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Markvörður Eista meiddur Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sjá meira