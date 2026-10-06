„Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 6. október 2026 21:05 Ísak Bergmann Jóhannesson var svekktur með að ná aðeins í eitt stig í kvöld. Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images Ísak Bergmann Jóhannesson leyfði sér að vera svekktur eftir markalaust jafntefli íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu gegn Eistum í kvöld. „Mér fannst við ekki nógu góðir í fyrri hálfleik. Ég var ekki alveg búinn að sjá hvort að boltinn var inni þarna eða hvort hann hafi farið í höndina á einhverjum,“ sagði Ísak og vitnaði þá í færi íslenska liðsins í fyrri hálfleik þar sem boltinn virtist hafa farið yfir marklínuna. „Fyrri hálfleikurinn var bara alls ekki nógu góður og við vorum bara ekki on it. Í svona leikjum, þar sem er svona lítil prósenta á milli liðanna og við erum ekki alveg on it, þá er það bara erfitt. Sama hvert maður fer í alþjóðlegum fótbolta þá er það bara erfitt. Við tökum þessu stigi, en við erum ekki ánægðir með heildarframmistöðuna.“ Þá sagði Ísak það vera erfitt að greina það svona strax eftir leik hvað liðið hefði getað gert betur til að ná að brjóta Eistana á bak aftur. „Það er erfitt að greina það núna. Arnar fór yfir nokkra hluti í hálfleik, bara lét okkur heyra það í hálfleik. Við breyttum aðeins pressunni og mér fannst seinni hálfleikurinn vera miklu betri, pressulega séð og með boltann. Það kom þarna kafli á 60.-80. mínútu þar sem við vorum að þrýsta þeim niður og mér fannst markið alveg hafa getað komið þá. En þetta var bara erfitt,“ sagði Ísak og hélt áfram. „En við erum á toppnum í þessum riðli. Þetta er erfiður útivöllur og við þurfum bara að einbeita okkur að jákvæðu punktunum og læra af þessu og greina í nóvemberglugganum.“ Klippa: Ísak eftir leik gegn Eistum Eftir þennan fjögurra leikja landsleikjaglugga trónir Ísland á toppi 4. riðils C-deildar Þjóðadeildarinnar með tveggja stiga forskot, sem er eitthvað sem Ísak hefði þegið fyrirfram. „Já, algjörlega. Markmiðið var að vera á toppnum farandi inn í nóvemberverkefnið. Þá er það Búlgaría úti og Lúxemborg heima. Við erum með þetta í okkar höndum og núna þurfum við að greina þetta verkefni og koma sterkari í nóvembergluggann.“ Að lokum segist Ísak hafa komist vel undan þessum langa landsleikjaglugga þar sem reyndi á marga leikmenn í fjórum leikjum á stuttum tíma. „Ég er sjálfur bara góður. Ég er 23 ára og get alveg hlaupið 90 mínútna leiki á þriggja daga fresti. Maður þarf bara að hugsa vel um sig á milli leikja og fara í meðhöndlun og allt þetta. En skrokkurinn er bara góður,“ sagði Ísak að lokum. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Fótbolti Verður sjö á móti sex sókn úr sögunni í handbolta? Handbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Fótbolti Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Fótbolti Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Fótbolti Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Fótbolti Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Fótbolti „Þeir eiga allt þetta hrós fyllilega skilið“ Handbolti Fleiri fréttir Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Unnu stórsigur og komu Íslandi í umspil Króatía - Spánn 2-1 | Varamaðurinn bjargaði sigri fyrir Spán Kane með tvennu í öruggum sigri Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Skrýtinn leiktími og leikmenn því ekki með fulla stjórn Af hverju er svona mikilvægt að vinna riðilinn? Utan vallar: Sögufræg vinátta lögð til hliðar í stutta stund með ógn úr austri til staðar Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Býst við dæmigerðum leik upp á Skaga í Tallinn Kokhraustir Eistar þegar búnir að toppa sig Andleg og líkamleg heilsa fín í mikilli törn Gylfi klár og mun spila stórt hlutverk í kvöld Bíða eftir upplýsingum um hráka Ísraelans Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Sjá meira