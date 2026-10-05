Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Andri Broddason skrifar 5. október 2026 18:18 Olise skoraði gegn Belgum í Brussel á dögunum. Endurtekur hann leikinn í kvöld? Getty Frakkland vann endurkomusigur á Belgíu í Þjóðadeildinni í kvöld. Belgar komust yfir snemma í leiknum og náðu að halda forystunni lengi. Frakkar náðu þó að skora undir lok leiks með stuttu millibili og bjarga 4-1 sigri. Strax og leikurinn hófst var ljóst að Frakkar væru sterkari aðilinn í leiknum. Þeir héldu vel í boltann og stjórnuðu spili leiksins og fengu Belgar fá tækifæri til að sækja almennilega. Eftir rúmlega hálftíma leik unnu Belgar boltann og náðu að keyra hratt á heimamennina. Dodi Lukebakio komst inn fyrir vörn Frakka og skoraði með yfirveguðu skoti fram hjá Guillaume Restes í marki Frakklands. Svekkjandi byrjun fyrir Restes sem var að spila sinn fyrsta landsleik og er yngsti markmaður í sögu franska landsliðsins. Þrátt fyrir að vera undir voru Frakkar mun betri í leiknum en þeim gekk erfiðlega að koma boltanum inn. Zinedine Zidane, þjálfari Frakklands, ákvað að gera nokkrar skiptingar sem áttu eftir að breyta gangi leiksins. Desire Doue var aðeins búinn að vera inni á vellinum í fimm mínútur þegar hann náði loksins að jafna metin fyrir Frakkland. Aðeins fjórum mínútum síðar náði Rayan Cherki að koma Frökkum í forystu eftir undirbúning frá Michael Olise en þeir komu báðir inn á völlinn á 60. mínútu. Olise náði svo að skora tvö mörk undir lok leiks og náði hann því að leggja upp eitt mark og skora tvö eftir að hafa komið inn á völlinn sem varamaður. Sömuleiðis náði Doue að leggja upp tvö mörk og skora eitt. Frakkar sitja því á toppi 1. riðils í A-deild Þjóðadeildarinnar með þriggja stiga forskot á Ítalíu sem er í öðru sæti. Ítalía tók á móti Tyrklandi á sama tíma og náði liðið að vinna 3-1 á heimavelli. Þjóðadeild karla í fótbolta Franski boltinn Belgíski boltinn Mest lesið Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Fótbolti Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Fótbolti Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Íslenski boltinn Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Fótbolti „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Hroturnar heyrðust í beinni útsendingu Sport Ökuþórar hrista hausinn: „Eins og Lego kappakstur“ Formúla 1 Ráða nýjan yfirþjálfara eftir líkamsárás forverans Sport Meiddist í Portúgal Enski boltinn Gylfi með til Eistlands Fótbolti Fleiri fréttir Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Ronaldo snúinn aftur til félagsliðsins Frakkland - Belgía 4-1 | Varamennirnir björguðu Frökkum Selfoss missir mikið efni Arnar um Aron Einar: „Ekkert persónulegt“ Arnar sat fyrir svörum í Tallinn Dregur sig úr landsliðshópnum Brotinn Gylfi Þór fórnar sér: „Brynja, ég elska þig“ Markvörður Eista meiddur Gylfi með til Eistlands Fljúga til Færeyja í hádeginu Meiddist í Portúgal „Skilgreinandi augnablik“ „Þetta er ástæðan fyrir því að allir hata Bandaríkin“ Segir dyrnar opnar fyrir Ronaldo en biðst ekki afsökunar Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Allt á suðupunkti: Saka Ísraela um að hrækja á aðstoðarmann Heimis Zirkzee með sigurmark en Klopp áfram í brasi Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik Sveindís til Króatíu eftir dramatík gegn toppliðinu Karólína skoraði og Cecilía hélt hreinu í síðasta leik fyrir HM-umspilið Súrt jafntefli í seinni leiknum sem enginn vildi spila Arftaki Ronaldo áfram sjóðheitur í sigri Tveir í bann fyrir að bauna á Heimi og Ísraelar með sorgarbönd „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ „Þetta er bara víti og rautt spjald“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna Fýluferð til Keflavíkur: „Vitum ekkert eins og staðan er núna“ Sjáðu mörkin úr slátrun Englands FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjá meira