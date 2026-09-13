Anton Freyr Birgisson bjóst við aldrei við því að vera innlyksa inni í miðri hreindýrahjörð í tuttugu mínútur þar sem hann var staddur við hreindýraveiðar sunnan við Bakkafjörð. Myndband Antons frá atvikinu hefur vakið gríðarlega athygli og rakað inn þremur milljónum í áhorfstölur.
„Við vorum á hreindýraveiðum við Bakkafjörð og ég var nú bara burðarmaður fyrir Guðjón Vésteinsson félaga minn, hjörðin hræddist eitthvað og ég vildi ekki styggja hjörðina þannig ég henti mér á bakvið stein. Það var svo hvasst að ég hélt að hjörðin myndi snúa við, síðan er ég bara með hreindýrskálf að lykta af rassinum á mér,“ segir Anton Freyr í samtali við Vísi. Anton starfar sem leiðsögumaður hjá Saga Travel og Geo Travel, býr á Mývatni og var að smala þegar Vísir náði af honum tali.
„Svo lá ég þarna bara á bakvið stein með hreindýrahjörðinni og ákvað að taka upp símann, upprunalega því ég þorði ekki að snúa mér við og þurfti að sjá hvað dýrin væru nálægt mér. Þetta átti aldrei að vera ljósmyndaleiðangur, við vorum vissulega samt að elta hjörðina og höfðum fylgt henni eftir í einhverja sex tíma.“
Anton segist alls ekki hafa átt von á því að myndbandið myndi vekja svona mikla athygli. Hann hafi verið símalaus í göngum undanfarna daga. „Svo kíkti ég á símann minn í gærkvöldi og hann er sprunginn í loftið. Fólki finnst þetta fyndið. Þetta var líka geðveikt, þarna sá maður nokkra flotta tarfa og flottar kýr.“
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A post shared by Anton Freyr Birgisson (@anton_freyrb)