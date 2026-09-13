Kristrún ræðir málin á Sprengisandi Jón Þór Stefánsson skrifar 13. september 2026 09:22 Kristrún Frostadóttir ræðir málin í Sprengisandi. Vísir/Vilhelm Á Sprengisandi í dag verður Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, í ítarlegu viðtali um stjórnmálaástandið núna þegar ríkisstjórnin er að verða hálfnuð með starfstíma sinn. Sömuleiðis verður Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, í viðtali. Það er ekkert annað land í okkar heimshluta með verðtryggingarkerfi eins og það er á Íslandi. Líklega hvergi í öllum heiminum. Af hverju erum við ein búin að vera að þvælast með þetta í nærri hálfa öld? Páll Magnússon þáttarstjórnandi mun spyrja út í það. Alþingismennirnir Guðlaugur Þór Þórðarson og Sigurjón Þórðarson takast á um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Erum við að bregðast börnunum okkar? Nærri helmingur íslenskra barna lýkur grunnskólanámi án þess að geta lesið sér til gagns. Freyja Hreinsdóttir, forseti Menntavísindasviðs HÍ, og Bryndís Haraldsdóttir, alþingismaður, ræða málið. Þátturinn er á Bylgjunni alla sunnudaga frá klukkan tíu til tólf en hann er einnig að finna hér á Vísi. Sprengisandur Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Innlent Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Innlent Vilja öll greiða atkvæði um að kljúfa sig frá Bretlandi Erlent Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Innlent Fékk nóg og er hættur á Facebook Innlent Forstjórar gervigreindarfyrirtækja segja hættu á ferðum og hægja þurfi á þróun Erlent „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Innlent „Þetta er fullkomið áfall“ Innlent Kristrún ræðir málin í Sprengisandi Innlent Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Innlent Fleiri fréttir Forsætisráðherra um gjaldskrárhækkanir og ESB-umsókn „Ætlunin er ekki að aðlaga þá aftur að samfélaginu“ Kristrún ræðir málin í Sprengisandi Samkvæminu slúttað vegna brots á lögum Fundu blóðuga exi og kaðal eftir að kærastinn var handtekinn Óttast að fjármagn til námsgagna rati ekki rétta leið Lofar bót eftir að varað var við honum: „Rangt af mér og á því biðst ég afsökunar“ Óttast að umræðan muni dragast fram á sumar Fékk nóg og er hættur á Facebook Guðmundur Ari í varaformanninn Flugvirkjar hafi þegar fengið hækkanir „Þetta er fullkomið áfall“ Trúir á lausn þrátt fyrir vantrauststillögu Formaður SÁÁ bjartsýnn og Icelandair svarar fyrir sig Þrír kærðir fyrir líkamsárásir „Ég hef nú ekkert verið að gráta yfir þessu“ Lét lífið á Keflavíkurflugvelli Sektaður fyrir að skila ekki yfirliti um heimagistingu Enn þykknar upp hjá SÁÁ Ljósagatnamótin eigi að duga næstu tuttugu ár Allir stjórnmálaflokkar, Áfram Ísland og Sjá til skoðunar Kemur ekki til greina að Ísland segi sig frá stríðsglæpadómstól Aðstoðarframkvæmdastjóri SA: „Frekari launahækkanir væru eins og olía á eldinn“ Esjan er hvít en ekki lengi Gera ekkert í að lögregla hafi eytt sönnunargögnum Furðar sig á því að nefndin hafi ekki verið upplýst fyrr Flugvirkjar Icelandair sagðir ætla að kjósa um verkfall Kourani farinn úr landi Kourani vísað úr landi Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla Sjá meira