Yfirvöld í Sýrlandi hafa samþykkt að taka við Mohamad Kourani, sem var dæmdur í átta ára fangelsi fyrir rúmu ári, verði hann sendur þangað. Nú stendur það aðeins á náðunarnefnd að hann verði fluttur úr landi og settur í endurkomubann í áratugi.
Líkt og Vísir greindi frá um miðjan september, hefur Kourani afsalað sér alþjóðlegri vernd hér á landi og Útlendingastofnun hefur birt honum ákvörðun um brottvísun, sem felur í sér þrjátíu ára endurkomubann.
Fangar sem ákveðið hefur verið að vísa af landi brott þurfa samkvæmt lögum um fullnustu refsinga aðeins að afplána helming refsingar sinnar. Kourani mun því aðeins þurfa að afplána fjögur ár af átta ára dómi sem hann hlaut í fyrra fyrir tilraun til manndráps.
Það er að segja ef umsókn hans til náðunarnefndar um náðun af heilbrigðisástæðum verður hafnað. Fallist nefndin hins vegar á náðunarbeiðnina mun hann geta um frjálst höfuð strokið að undangengnu samþykki dómsmálaráðherra og forseta Íslands.
Þá vantar aðeins eitt til þess að unnt verði að flytja hann til síns heima í Sýrlandi, samþykki þarlendra yfirvalda. Samkvæmt heimildum Vísis hafa stjórnvöld Íslands og Sýrlands átt í samtali vegna máls Kouranis og Sýrlendingar þegar samþykkt að taka á móti honum. Það samþykki hafi raunar legið fyrir lengi.
Nú stendur það því aðeins á náðunarnefnd að Kourani verði fluttur til Sýrlands. Náðunarbeiðni hans hefur nú verið til meðferðar hjá nefndinni í rúman mánuð. Málsmeðferðartími hennar getur að sögn kunnugra verið mjög mislangur, allt frá einum mánuði til tíu mánaða.
Kourani var nýverið fluttur á réttargeðdeild frá Litla-Hrauni. Frá því að hann hóf afplánun á Litla-Hrauni hefur hann ítrekað ráðist á fangaverði og meðal annars skvett á þá hlandi eða saur.
Líkt og Vísir greindi frá í dag var lögregla kölluð að réttar- og öryggisgeðdeild Landspítalans á Kleppi síðdegis á sunnudag vegna atviks sem sneri að Kourani ásamt sérsveit Ríkislögreglustjóra.
Að sögn fulltrúa lögreglunnar var viðbragð á sunnudag ekki meira en gengur og gerist þegar lögregla aðstoðar hinar ýmsu stofnanir, sem hún geri reglulega. Aðkoma sérsveitarinnar hafi verið fyrir tilviljun en hún bregðist reglulega við almennum verkefnum þegar fulltrúar hennar eru í nágrenni þeirra.
Mohamad Kourani hefur verið fluttur á réttargeðdeild á Kleppi þar sem hann gengst undir lyfjameðferð. Síðastliðnu ári hefur hann varið í einangrunarklefa vegna árásargjarnar og ofbeldisfullar hegðunar.
Sjálfstæð náðunarnefnd hefur umsókn frá Mohamad Th. Jóhannessyni, áður Kourani, um náðun af heilbrigðisástæðum til meðferðar. Aðeins ár er liðið frá því að hann hlaut átta ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot.
Helgi Magnús Gunnarsson fyrrverandi vararíkissaksóknari segir það hafa reynt á taugakerfið að sitja undir áreiti og hótunum Mohamad Khourani. Hann hafi óttast um líf fjölskyldu sinnar en segist hafa mætt fálæti yfirmanna. Hann óttast að Kourani muni eiga auðvelt með að snúa aftur til landsins.
„Megi hann fara og vera en ég vona svo sannarlega að hann komi aldrei aftur til Íslands,“ segir Helgi Magnús Gunnarsson fyrrverandi vararíkssaksóknari um nýjustu vendingar í máli Mohamads Kourani. Helgi, sem sætti líflátshótunum frá Kourani í mörg ár, er þó viss um að Kourani komist áfallalaust inn í landið á ný reyni hann það.
Formaður Afstöðu, félags fanga, hvetur dómsmálaráðherra til að náða Mohamad Kourani og senda hann úr landi strax á morgun. Hann hefur afsalað sér alþjóðlegri vernd og því mætti vísa honum úr landi umsvifalaust eftir náðun. Að óbreyttu þarf hann að afplána helming fangelsisdóms síns áður en hægt verður að vísa honum úr landi árið 2028