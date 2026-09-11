Lífið

TikTok-stjörnur fjölga mann­kyninu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ólafur Jóhann og Sigurlaug Birna eiga von á barni.
Ólafur Jóhann og Sigurlaug Birna eiga von á barni.

Áhrifavaldaparið Ólafur Jóhann Steinsson og Sigurlaug Birna Garðarsdóttir eiga von á sínu fyrsta barni saman. Parið hefur verið saman í sex ár og verða að þriggja manna fjölskyldu á næsta ári.

„Mamma og pabbi 2027,“ skrifaði parið í færslu með myndaröð á samfélagsmiðlum sínum í hádeginu. Á myndunum mátti sjá parið brosandi með sónarmynd af ófæddu barninu.

Ólafur Jóhann hefur starfað sem útvarpsmaður á FM957, er ein stærsta TikTok-stjarna landsins og horfa tugþúsundir manna í hverri viku á myndbönd hans á samfélagsmiðlum. 

Sigurlaug Birna er líka áhrifavaldur og hafa þau verið dugleg að sýna frá utanlandsferðum sínum síðustu ár.

Ólafur Jóhann var gestur Odds Ævars í Einkalífinu á Vísi í fyrra og opnaði sig þar um hjartagalla sem hann fæddis með og hjartaaðgerð sem hann fór í snemma árs 2025.

Barnalán TikTok Samfélagsmiðlar Ástin og lífið

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