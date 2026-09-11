TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. september 2026 13:39 Ólafur Jóhann og Sigurlaug Birna eiga von á barni. Áhrifavaldaparið Ólafur Jóhann Steinsson og Sigurlaug Birna Garðarsdóttir eiga von á sínu fyrsta barni saman. Parið hefur verið saman í sex ár og verða að þriggja manna fjölskyldu á næsta ári. „Mamma og pabbi 2027,“ skrifaði parið í færslu með myndaröð á samfélagsmiðlum sínum í hádeginu. Á myndunum mátti sjá parið brosandi með sónarmynd af ófæddu barninu. Ólafur Jóhann hefur starfað sem útvarpsmaður á FM957, er ein stærsta TikTok-stjarna landsins og horfa tugþúsundir manna í hverri viku á myndbönd hans á samfélagsmiðlum. Sigurlaug Birna er líka áhrifavaldur og hafa þau verið dugleg að sýna frá utanlandsferðum sínum síðustu ár. Ólafur Jóhann var gestur Odds Ævars í Einkalífinu á Vísi í fyrra og opnaði sig þar um hjartagalla sem hann fæddis með og hjartaaðgerð sem hann fór í snemma árs 2025. Barnalán TikTok Samfélagsmiðlar Ástin og lífið Tengdar fréttir „Magnað að ég hafi lifað 22 ár án þess að fara í aðra aðgerð“ Ólafur Jóhann Steinsson útvarpsmaður og áhrifavaldur fór fyrir þremur vikum í hjartaaðgerð. Hann segir aðgerðina það erfiðasta sem hann hafi nokkurn tíma gengið í gegnum, bæði líkamlega og andlega. 13. mars 2025 19:26 Mest lesið Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Lífið Sigrún Ósk mætt á RÚV Lífið „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Tónlist Pétur og Birgitta nýtt par Lífið Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Lífið Hvað veistu um... gönguleiðir? Lífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Lífið TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Lífið „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Lífið Lifandi menning í hjarta Hafnarfjarðar Lífið samstarf Fleiri fréttir Iceguys í erlendum raunveruleikaþætti TikTok-stjörnur fjölga mannkyninu Pétur og Birgitta nýtt par Sigrún Ósk mætt á RÚV Saga um par með Downs og dverga reyndist tröllasaga Hvað veistu um... gönguleiðir? „Ég þurfti að segja heiminum að þú værir með krabbamein“ Persónuleg Vala Matt opnar sig um einkalífið Fallegar kveðjur og ósagðar sögur af meistara grínsins Faldi diktafóna, tók myndir og át til að fanga stemminguna Uppeldisfræðingurinn reyndist vel sósuð fótboltabulla Öldrunarlæknir og verkfræðingur selja miðbæjarperlu Ungfrú Austurríki látin aðeins 22 ára Leiðir skilja hjá leikhúspari Stærðarinnar hola gleypti innkeyrslu Cage Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks South Park verður South America Kappsmál sett á ís Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Hvað veistu um… textana hans Bubba? Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Sjá meira