Rapparanum Sexyy Red hefur verið stefnt af móður barnsföður síns eftir að hún sigaði fylgjendum sínum á konuna, bað þá um að sparka niður hurð hennar og hvatti þá til ofbeldis. Sexyy Red, sem heitir réttu nafni Janae Nierah Wherry, mætti ekki í þingfestingu málsins og hefur stefnandi því krafist útivistardóms í málinu og fimm milljónum dala í miskabætur.
Dægurmálamiðillinn TMZgreindi fyrst frá lögsókninni eftir að hafa komið höndum yfir dómskjöl málsins.
Nicole Barnes, sem er móðir barnsföður Wherry og þar af leiðandi amma barns hennar, segir í stefnunni að Wherry hafi deilt heimilsfangi hennar á samfélagsmiðlum, beðið fylgjendur sína um að „sparka niður hurðina“ og beita hana ofbeldi. Barnes segir Wherry þannig hafa stefnt lífi hennar í hættu og hún þurft að yfirgefa heimili sitt vegna málsins.
Barnes stefndi Wherry vegna málsins í mars 2025 og krafði hana um fimm milljónir Bandaríkjadala (um 600 milljónir íslenskra króna) vegna miska sem hún hlaut. Hún segir Wherry ekki hafa brugðist við stefnunni og hún þurft að birta stefnuna í dagblaði eftir að rapparinn hafði komið sér undan því að taka við stefnunni.
Þingfesting í málinu hefur þegar farið og þar sem Wherry var ekki viðstödd hana hefur Barnes farið fram á að dæmd verði útivist í málinu. Með útivistardómi myndi meðferð málsins halda áfram án þess að fyrir liggi vörn af Wherry. Dómari hefur þó ekki tekið ákvörðun hvort svo verði.
Lögfræðingur rapparans, John Lampert, tjáði sig við TMZ í kjölfar umfjöllunar miðilsins um málið. „Fullyrðingarnar í þessu máli eru tilhæfulausar og ekki á rökum reistar. Red hafnar þeim afdráttarlaust og hlakkar til að verja sig í dómsal,“ sagði Lampert um málið.
Rappararnir Drake og Sexyy Red hafa enn á ný kynnt undir orðróm þess efnis að þau séu aðeins meira en bara vinir.