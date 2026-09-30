Magnús er nýr sviðsstjóri ráðgjafarsviðs KPMG

Magnús G. Erlendsson hefur verið ráðinn sviðsstjóri ráðgjafarsviðs KPMG. Hann hóf störf hjá ráðgjafarsviði KPMG árið 2005 og varð hluthafi árið 2014 en tekur hann við af Svanbirni Thoroddsen sem lætur nú af störfum hjá KPMG eftir sautján ára feril hjá félaginu
Kemur þetta fram í tilkynningu en þar segir einnig að hann hafi verið stjórnarformaður félagsins síðastliðin tvö ár og leitt fyrirtækjaráðgjöf KPMG. Hann hafi víðtæka reynslu af ráðgjöf til fyrirtækja, fjármálafyrirtækja og opinberra aðila, meðal annars á sviði fjármála, fyrirtækjaviðskipta, endurskipulagningar og rekstrarumbóta.
„Magnús hefur verið í lykilhlutverki innan KPMG um langt árabil. Hann býr yfir víðtækri reynslu, þekkir starfsemina afar vel og er vel í stakk búinn til að leiða ráðgjafarsviðið áfram,“ er haft eftir Hlyni Sigurðssyni, framkvæmdastjóra KPMG á Íslandi.
Jafnframt er greint frá því í tilkynningunni að Magnús taki við af Svanbirni Thoroddsen sem lætur nú af störfum hjá KPMG eftir sautján ára feril hjá félaginu. Svanbjörn hafi verið ráðinn framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Íslenskri fjárfestingu ehf. og hverfi því til nýrra verkefna.
„Ég vil þakka Svanbirni fyrir afar gott samstarf á síðastliðnum 17 árum og óska honum velfarnaðar í nýju starfi. Svanbjörn hefur verið öflugur leiðtogi og átt stóran þátt í uppbyggingu og þróun ráðgjafarsviðs KPMG. Ég hef lært mikið af samstarfi okkar og hlakka til að byggja áfram á þeim góða grunni sem hann skilur eftir sig,“ er haft eftir Magnúsi.