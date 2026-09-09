Dæmdir fyrir að sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum Agnar Már Másson skrifar 9. september 2026 18:30 Ólafsfjarðargöng eða Múlagöng eru um 3.400 metrar að lengd og er að finna milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. Wikipedia Commons Tveir karlmenn á sextugsaldri hafa verið dæmdir í fimm og sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að búa til og sprengja heimagerða sprengju í Múlagöngum í mars 2021. Tveir aðrir voru ákærðir í málinu en þeir létust á meðan málsfrelið stóð yfir. Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Norðurlands eystra í apríl, fimm árum eftir að atvikið átti sér stað, en tvímenningarnir voru þar sakfelldir fyrir stórfelld og sérstaklega vítaverð eignaspjöll. Fram kemur að annar maðurinn hafi í upphafi gefið lögreglu ítarlega frásögn þar sem hann lýsti því að þeir hefðu búið til sprengjuna, farið saman í göngin og komið henni fyrir. Aftur á móti kvaðst hann síðar fyrir dómi muna lítið og neitaði að hafa komið að sprengjugerðinni. Dómurinn taldi fyrri framburð hans engu að síður trúverðugan og þann síðari ótrúverðugan. Fyrir vikið var dómurinn sem sá maður hlaut mánuði vægari heldur en dómurinn yfir samverkamanni hans, sem neitaði sök fyrir dómi en viðurkenndi þó að hafa mulið niður stjörnublys samkvæmt leiðbeiningum hins mannsins. Dómurinn taldi framburð hans um aðkomu sína að sprengingunni ótrúverðugan og studdist meðal annars við framburð hins mannsins og framburð tveggja vitna, sem voru bæði með þeim í bílnum og sögðust hafa séð þá búa til sprengjuna. Vitnin tvö voru einnig ákærð en eru bæði látin í dag. Auk þess hafði annað vitnið látið vinkonu sína vita að þeir væru á leiðinni í göngin að „sprengja eitthvað“ og hún hafði rakleiðis samband við lögreglu. Kastaðist aftur þegar sprengingin varð Sprengjan var talin hafa verið gerð úr púðurleifum úr flugeldum eða stjörnuljósum auk þrýstikúts. Henni var, að því er fram kemur í dómnum, komið fyrir undir tæknigámi við spennistöð. Þeir hafi komið sprengjunni þar fyrir rétt fyrir miðnætti, kveikt í þræðinum og farið inn í bíl en ekki hafi tekist að sprengja hana í fyrstu. Því hafi annar þeirra farið aftur að sprengjunni og reynt aftur. Þegar sprengjan sprakk loksins var annar maðurinn ekki kominn inn í bíl og kastaðist hann því nokkra metra til vegna þrýstibylgjunnar. Sprengingin sló út rafmagni í göngunum í um átta klukkustundir og olli verulegum skemmdum aðfaranótt 18. mars 2021. Þegar lögregla mætti á vettvang kl. 9 um morguninn sást hola við norðausturhorn tæknirýmisins og beyglur á hliðum þess. Leifar af mikið tættum súrefniskút lágu sömuleiðis á jörðinni, ásamt bút úr kútnum í holunni sjálfri. Púðurlykt hafi verið greinanleg frá sprengjustaðnum og krumpaður álpappír með púðurleifum fannst nærri. Þá var hurð tæknirýmisins bogin af þrýstingnum og hefði þurft að skera hana upp með slípirokk, sem hafi líklega gert af starfsmönnum sem komu fyrstir á vettvang, að því er fram kemur í dómnum. Dómkvaddur matsmaður taldi að myndast hefði um 40 loftþyngda yfirþrýstingur við sprenginguna, sem var nóg til að færa þungan tæknigám, skapa gíg í jörðinni og kasta gerandanum til. Matsmaðurinn sagði að við aðrar aðstæður hefði sprengingin getað valdið gríðarlegum skaða í tugum eða jafnvel hundruðum metra fjarlægð. Fimm og sex mánuðir Dómurinn taldi sannað að báðir mennirnir hefðu tekið þátt í undirbúningi og framkvæmdinni. Annar þeirra hlaut sex mánaða fangelsisdóm og hinn fimm mánaða dóm en refsingin er skilorðsbundin til tveggja ára. Þó svo að tjónið hafi verið metið á þrjár milljónir króna kemur ekki fram í dómnum að þeir hafi verið dæmdir til að greiða skaðabætur. Fyrir brot af þessu tagi hefði mátt dæma mennina til allt að sex ára fangelsisvistar en dómurinn bendir á að rannsókn og meðferð málsins hafi dregist úr hófi og var tekið tillit til þess við ákvörðun refsingar. Norðurþing Dómsmál Lögreglumál Mest lesið „Fólk er bara slegið“ Innlent „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ Innlent Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Innlent „Ég er hræddur við þessa menn“ Innlent Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Innlent „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Innlent Blása á gagnrýni og opna dagatalið Innlent „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Innlent Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Innlent Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu Innlent Fleiri fréttir Ríkisstjórnin í mun veikari stöðu eftir erfitt sumar Skora á yfirvöld að taka SÁÁ til skoðunar „Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta“ „Við fyrirgefum ráðherra þessa yfirsjón“ Fleiri en einn yfirheyrður en enginn í haldi Segir afnám vaxtabóta bitna á tekjulágum heimilum Blása á gagnrýni og opna dagatalið „Fólk er bara slegið“ Þúsundir kalla eftir afsögn Þorgerðar: „Vandræðaleg tilraun“ Fjöldi menntaskólanema sá myndskeið af árásinni Leikskólakennarar slegnir yfir ummælum Ingu „Sleggja beint í höfuðið á almenningi og fyrirtækjum“ Breytingar á innanlandsflugi vegna bilunar Langflestir upplifðu sólmyrkvann Sumir framhaldsskólar líti fram hjá unglingadrykkju Kristrún flytur stefnuræðuna „Ég er hræddur við þessa menn“ Ekkert heitt vatn á Suðurnesjum í dag Stærðfræðin vefst fyrir íslenskum stúlkum Biður Loga afsökunar „á dónaskapnum“ Vanti ekki fjármagn eða hjálpargögn heldur þrýsting á Ísrael Sex gistu í fangageymslu í nótt Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Sjá meira