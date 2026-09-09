„Síðasta haust boðaði forsætisráðherra verðmætasköpunarhaust. Það varð að vaxtahækkunarvori. Nú blasir við verðbólguvetur.“
Þetta sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins undir umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra í kvöld.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, hafði í stefnuræðu sinni hampað árangri ríkisstjórnarinnar í hinum og þessum málaflokkum og sagðist láta verkin tala.
„Já, verkin tala,“ sagði Guðrún þá í sinni ræðu.
„En þau segja aðra sögu en forsætisráðherra,“ bætti hún þá við og nefndi að verðbólga væri 5,6 prósent, stýrivextir 8 prósent og landsframleiðsla 1,1 prósent.
Guðrún tók þá fram að stöðugleiki væri eitt stærsta velferðarmálið og það að bæta daglegt líf fólks hlyti að byrja á því að létta vaxtabyrðina og ná niður verðbólgunni.
„Það er rétt að stefna að hallalausum fjárlögum. En fjárlagafrumvarp er áætlun. Ég þekki það úr atvinnurekstri að uppgjörið er það sem skiptir öllu máli. Það fagnar enginn góðri áætlun,“ bætti hún þá við og tekur svo fyrir orð Kristrúnar sem sagðist í stefnuræðu sinni ætla að „laga Ísland“.
„Það er engin þörf á að laga Ísland,“ sagði Guðrún, heldur þurfi til dæmis að laga efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar; nú stefni fjárlög í um 68 milljarða halla, frekar en þann 28 milljarða halla sem lagt var upp með.
Þá gagnrýnir hún að krónutölugjöld ríkisins eigi almennt að hækka um 5,2 prósent, sem sé meira en tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans. Bankaskatturinn hækki og kílómetragjaldið einnig, á meðan Seðlabankinn hafi þegar bent á þátt opinberra gjaldahækkana í aukinni verðbólgu.
Guðrún sagði einnig ESB-atkvæðagreiðsluna í ágúst hafa tekið tíma, orku og fé og betur hefði mátt beina kröftum sínum að stærsta loforði ríkisstjórnarinnar, að ná niður verðbólgu og vöxtum. „Sá tími kemur ekki aftur,“ sagði hún og tók þó fram að rækta ætti EES-samninginn og tengsl við vinaþjóðir beggja vegna Atlantshafsins.
Því næst vék hún sér að stefnumálum Sjálfstæðisflokksins.
„Sjálfstæðisflokkurinn vill að fólk haldi meira eftir af því sem það aflar og að fyrirtækin hafi svigrúm til fjárfestinga og nýrra starfa. Þannig styrkjum við samkeppnishæfni Íslands og bætum lífskjör,“ sagði Guðrún. Flokkurinn hefði lagt til að gjaldskrár ríkisins hækkuðu ekki umfram 2,5 prósenta verðbólgumarkmiðið og að dregið yrði úr skattahækkunum.
„Ísland býr yfir miklum krafti. Hann er hjá fólkinu sem vinnur, skapar og heldur samfélaginu gangandi. Stjórnvöld eiga að leysa þann kraft úr læðingi. Það er verkefnið sem bíður,“ sagði Guðrún. „Og Sjálfstæðisflokkurinn er tilbúinn að láta verkin tala.“