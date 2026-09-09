Inga Sæland segir að henni hafi orðið fótaskortur á tungunni þegar hún hvatti fólk til að koma með gerast „leikskólakennarar og alvöru kennarar“ í viðtali um skólamál í Reykjavík síðdegis í gær. Biður hún leikskólakennara afsökunar og segist líta ofboðslega mikið upp til stéttarinnar.
Orðin féllu í þættinum Reykjavík síðdegis í gær í umræðu um að fjölga þyrfti í hópi nema í leikskólafræðum og vöktu óánægju í hópi leikskólakennara. Í hádegisfréttum á Bylgjunni sagði Linda Ósk Sigurðardóttir, formaður svæðafélags leikskólakennara í Reykjavík, að fólk væri slegið og hún myndi vilja að ráðherra bæri virðingu fyrir hennar starfstétt.
Þá sagði Haraldur F. Gíslason formaður Félags leikskólakennara að orðin væru ekki menntamálaráðherra sæmandi en tók jafnframt fram að leikskólakennarar myndu fyrirgefa henni þessa yfirsýn.
Nú hefur Inga sjálf beðist afsökunar en það gerði hún í upphafi þáttar Reykjavík síðdegis nú áðan. Hún segist skilja vel að orðin hafi farið fyrir brjóstið á leikskólakennurum, henni hafi orðið fótaskortur á tungunni og þetta hafi ekki verið það sem hún var að meina.
„Ég virði þau af öllu hjarta og lít alveg ofboðslega mikið upp til þessarar stéttar. Það sem ég ætlaði einfaldlega að segja þegar ég var að biðja þau um að koma með var að koma með og verða kennarar og sérhæfðir kennarar. Því ég er alltaf að segja að okkur vantar meiri sérhæfingu inn í kennsluna en mér varð fótaskortur og orðið „alvöru“ kom inn í staðinn,“ sagði Inga í þættinum nú áðan.
„Viljið þið gjöra svo vel að fyrirgefa mér af öllu hjarta og ég meina það. Þetta var óvart og ekki það sem ég var að meina,“ bætti Inga við.
Hún bætti við að verið væri að taka utan um leikskólabörnin frá fyrsta degi og þau væru núna komin inn í svokallaðan nemendagrunn. Inga sagðist ekki hafa heyrt frá leikskólakennurum í dag.
„Nú er náttúrulega önnur stefnuræða forsætisráðherra í kvöld og ég er með ræðu og er búinn að vera á þingflokksfundi og fleiri fundum og að undirbúa mína ræðu. Þetta kom mér í opna skjöldu,“ sagði Inga um gagnrýnina.
„Ég var ekki búin að átta mig á að mér hafði orðið þessi ömurlegi fótaskortur á tungunni og biðst frá mínum innstu hjartarótum hjartanlega fyrirgefningar á því að hafa komið þessu svona frá mér.“
Formaður Félags leikskólakennara segir orð Ingu Sæland ráðherra í Reykjavík síðdegis ekki hafa verið góða byrjun á því samtali að fjölga kennurum á leikskólastiginu. Þau hafi ekki farið vel í leikskólakennara en að henni verði fyrirgefin þessi yfirsjón.