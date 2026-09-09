Lífið

Öldrunarlæknir og verk­fræðingur selja miðbæjarperlu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Ólafur Helgi Samúelsson og Elín Ragnhildur Jónsdóttir hafa sett glæsilegt einbýli sitt á Bakkastíg 3 á sölu. Húsið er í sjarmerandi gömlum stíl.
Ólafur Helgi Samúelsson og Elín Ragnhildur Jónsdóttir hafa sett glæsilegt einbýli sitt á Bakkastíg 3 á sölu. Húsið er í sjarmerandi gömlum stíl. Miklaborg

Öldrunarlæknirinn Ólafur Helgi Samúelsson og verkfræðingurinn Elín Ragnhildur Jónsdóttir hafa sett glæsilegt einbýlishús sitt á Bakkastíg 3 á sölu. Er um að ræða grænt bárujárnshús í gömlum stíl með rauðum hurðum. Eignin er 177,3 fermetrar að stærð og ásett verð er 170 milljónir. 

Húsið er á þremur hæðum með nýtanlegu risi sem er óskráð og sér bílastæði fylgja. Húsið var upphaflega byggt árið 1894 og stóð til ársins 1991 við Lindargötu. Það var síðan flutt á Bakkastíginn og gert upp að nánast öllu leiti það ár.

Húsið er einstaklega skemmtilega innréttað en þar er meðal annars að finna svart-hvítar gólfflísar, frístandandi baðkar og hangandi innirólu. Í garðinum er lítill kofi og skemmtilegt eldstæði. 

Hangandi rólan er skemmtileg.
Eldstæði í garði.
Litaðir gluggar gefa einstaka birtu.
Lítill kofi í garðinum.
Húsið er afar sjarmerandi á að líta.
Svart-hvítar gólfflísar í eldhúsi.
Frístandandi baðkar.
Hugguleg stofa.
Húsið er á þremur hæðum og með nýtanlegu risi sem er óskráð.

Hér má finna nánari upplýsingar um eignina. 

Fasteignamarkaður Hús og heimili


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