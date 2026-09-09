Öldrunarlæknirinn Ólafur Helgi Samúelsson og verkfræðingurinn Elín Ragnhildur Jónsdóttir hafa sett glæsilegt einbýlishús sitt á Bakkastíg 3 á sölu. Er um að ræða grænt bárujárnshús í gömlum stíl með rauðum hurðum. Eignin er 177,3 fermetrar að stærð og ásett verð er 170 milljónir.
Húsið er á þremur hæðum með nýtanlegu risi sem er óskráð og sér bílastæði fylgja. Húsið var upphaflega byggt árið 1894 og stóð til ársins 1991 við Lindargötu. Það var síðan flutt á Bakkastíginn og gert upp að nánast öllu leiti það ár.
Húsið er einstaklega skemmtilega innréttað en þar er meðal annars að finna svart-hvítar gólfflísar, frístandandi baðkar og hangandi innirólu. Í garðinum er lítill kofi og skemmtilegt eldstæði.
Hér má finna nánari upplýsingar um eignina.