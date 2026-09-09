Innlent

Ekkert heitt vatn á Suður­nesjum í dag

Bjarki Sigurðsson skrifar
Íbúar á Suðurnesjum þurfa að bíða með að fara í sturtu þar til á morgun. Nema þeir vilji fara í kalda sturtu.
Íbúar á Suðurnesjum þurfa að bíða með að fara í sturtu þar til á morgun. Nema þeir vilji fara í kalda sturtu. Vísir/Egill

HS Veitur og HS Orka ráðast í viðamiklar framkvæmdir í dag og verður lokað fyrir heitt vatn á Suðurnesjum vegna þeirra. Búið er að skrúfa fyrir vatnið á hluta svæðisins.

Framkvæmdirnar verða við hitaveitu við Njarðarbraut og við dælustöð á Fitjum. Klukkan fjögur í nótt var lokað fyrir heitt vatn í Ytri-Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ. 

„Gera má ráð fyrir að heitt vatn verði komið á aftur innan 12–24 klukkustunda, en það verður mismunandi eftir svæðum hvenær vatnið skilar sér að fullu,“ segir í tilkynningu á vef HS Veitna. 

Klukkan átta verður lokað fyrir heitt vatn í Innri-Njarðvík, á Ásbrú, á Keflavíkurflugvelli og í Vogum. 

„Gera má ráð fyrir að lokunin vari í 5–7 klukkustundir. Heitt vatn getur þó borist áfram til einhverra viðskiptavina eftir kl. 08:00 vegna vatns sem þegar er í tönkum og dreifikerfi,“ segir í tilkynningunni. 

Þegar framkvæmdum lýkur taki tíma að byggja upp þrýsting í hitaveitukerfinu. Heita vatnið gæti því skilað sér misfljótt til viðskiptavina eftir staðsetningu. Viðskiptavinir eru hvattir til að gera ráðstafanir með góðum fyrirvara. 

„Í tengslum við framkvæmdina verður tímabundið notast við uppblöndun á jarðhitagufu í framleiðsluferlinu í Svartsengi. Tilgangurinn er að draga úr súrefni í vatninu og verja þannig dreifikerfi og lagnakerfi húsa gegn tæringu. Uppblöndunin getur valdið hveralykt af heita vatninu,“ segir í tilkynningunni. 

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