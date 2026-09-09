HS Veitur og HS Orka ráðast í viðamiklar framkvæmdir í dag og verður lokað fyrir heitt vatn á Suðurnesjum vegna þeirra. Búið er að skrúfa fyrir vatnið á hluta svæðisins.
Framkvæmdirnar verða við hitaveitu við Njarðarbraut og við dælustöð á Fitjum. Klukkan fjögur í nótt var lokað fyrir heitt vatn í Ytri-Njarðvík, Keflavík og Suðurnesjabæ.
„Gera má ráð fyrir að heitt vatn verði komið á aftur innan 12–24 klukkustunda, en það verður mismunandi eftir svæðum hvenær vatnið skilar sér að fullu,“ segir í tilkynningu á vef HS Veitna.
Klukkan átta verður lokað fyrir heitt vatn í Innri-Njarðvík, á Ásbrú, á Keflavíkurflugvelli og í Vogum.
„Gera má ráð fyrir að lokunin vari í 5–7 klukkustundir. Heitt vatn getur þó borist áfram til einhverra viðskiptavina eftir kl. 08:00 vegna vatns sem þegar er í tönkum og dreifikerfi,“ segir í tilkynningunni.
Þegar framkvæmdum lýkur taki tíma að byggja upp þrýsting í hitaveitukerfinu. Heita vatnið gæti því skilað sér misfljótt til viðskiptavina eftir staðsetningu. Viðskiptavinir eru hvattir til að gera ráðstafanir með góðum fyrirvara.
„Í tengslum við framkvæmdina verður tímabundið notast við uppblöndun á jarðhitagufu í framleiðsluferlinu í Svartsengi. Tilgangurinn er að draga úr súrefni í vatninu og verja þannig dreifikerfi og lagnakerfi húsa gegn tæringu. Uppblöndunin getur valdið hveralykt af heita vatninu,“ segir í tilkynningunni.