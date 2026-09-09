Sex gistu í fangageymslu í nótt Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. september 2026 06:27 Lögreglustöðin á Hverfisgötu er lögreglustöð eitt. Tveir voru handteknir af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir söludreifingu fíkniefna og ólöglega dvöl. Alls gistu sex í fangageymslu lögreglunnar í nótt. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Nokkrir voru kærðir fyrir að stela úr verslun í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem sér um vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnes. Í sama umdæmi var ökumaður kærður fyrir að aka sviptur ökurétti. Í umdæmi lögreglustöðvar tvö, Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi, var einn kærður fyrir vörslu fíkniefna. Sömuleiðis voru tveir ökumenn kærðir fyrir hraðakstur. Annar þeirra ók á 117 km/klst þar sem hámarkshraðinn var áttatíu km/klst og hinn á 120 km/klst þar sem leyfilegt er að keyra á níutíu km/klst. Tilkynning barst um umferðarslys þar sem ekið var á vegfaranda á rafmagnshlaupahjóli í umdæmi lögreglustöðvar 3, Kópavogi og Breiðholti. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild með minni háttar áverka. Einnig var brotist inn í fyrirtæki á svæðinu. Lögreglumál Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Garðabær Seltjarnarnes Mest lesið Réðust á fleiri olíuflutningaskip Erlent Töluðu saman í klukkutíma Erlent Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Innlent „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Innlent Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi Innlent „Það kostar peninga að afla peninga“ Innlent Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna Innlent Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Erlent Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Innlent Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Innlent Fleiri fréttir Segir þörf á samheldni innan „evrópsku fjölskyldunnar“ Aðeins um 28 prósent innflytjenda með grunnfærni í lesskilningi „Það kostar peninga að afla peninga“ Ekki þurfi mikið til að EES-samningurinn rakni upp Íkveikja í Miðborginni Rukka meira fyrir aksturinn og sérstaklega fyrir veginn Þjóðin eigi náttúrupassa skilið „Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur“ Ávarp Höllu: „Slíkur missir snertir okkur öll“ „Maður á ekki að fara í felur með það sem maður er að gera“ Ætlaður hnífur sé tannbursti sem hafi róandi áhrif „Held að ráðherra hafi slegið góðan tón í dag“ Menntavísindasvið greinir PISA-niðurstöður PISA: „Þetta er ákveðinn sorgardagur“ Hafi sest upp í bílinn fyrir mistök Svona var bein útsending Vísis frá setningu Alþingis „Við skulum bara spyrja að leikslokum“ Þingmálaskrá vetrarins: Sanngirnisbætur, sveitarstjórnarlög og samfélagsmiðlabann Viðbrögð við sláandi PISA-könnun Ísland sé með rauða spjaldið í námsárangri barna „Ef þetta á að vera grín er þetta lélegt grín“ Aðalmeðferð hafin í Höfðatorgsmáli: Myndskeið sýnir fórnarlambið kastast upp í loft eftir ákeyrslu Bein útsending: Niðurstöður PISA-könnunar kynntar „Við erum að búa til samfélag hálfvita“ Grænlensk skipsflauta vakti borgarbúa af værum blundi Kynntu þingmálaskrá vetrarins Ný PISA-könnun: Enn versnar staða íslenskra unglinga Ógnandi, vopnaður hnífi og í annarlegu ástandi Fleiri uppsagnir og óvissa um Borgarlínuna „Þetta er ekki til þess að auka mönnum bjartsýni“ Sjá meira