Innlent

Sex gistu í fanga­geymslu í nótt

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglustöðin á Hverfisgötu er lögreglustöð eitt.
Lögreglustöðin á Hverfisgötu er lögreglustöð eitt.

Tveir voru handteknir af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir söludreifingu fíkniefna og ólöglega dvöl. Alls gistu sex í fangageymslu lögreglunnar í nótt.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Nokkrir voru kærðir fyrir að stela úr verslun í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem sér um vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnes. Í sama umdæmi var ökumaður kærður fyrir að aka sviptur ökurétti.

Í umdæmi lögreglustöðvar tvö, Hafnarfirði, Garðabæ og Álftanesi, var einn kærður fyrir vörslu fíkniefna. Sömuleiðis voru tveir ökumenn kærðir fyrir hraðakstur. Annar þeirra ók á 117 km/klst þar sem hámarkshraðinn var áttatíu km/klst og hinn á 120 km/klst þar sem leyfilegt er að keyra á níutíu km/klst.

 Tilkynning barst um umferðarslys þar sem ekið var á vegfaranda á rafmagnshlaupahjóli í umdæmi lögreglustöðvar 3, Kópavogi og Breiðholti. Vegfarandinn var fluttur á slysadeild með minni háttar áverka. Einnig var brotist inn í fyrirtæki á svæðinu.

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