Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um íkveikju í íbúðarhúsi í miðbæ Reykjavíkur í dag. Gerandi er enn ókunnur en málið er í rannsókn. Minniháttar skemmdir urðu á húsinu.
Er þetta meðal þeirra 65 mála sem koma fram í yfirliti lögreglu frá því klukkan 5 í morgun til 17 síðdegis í dag. Alls séu sex vistaðir í fangageymslu lögreglu.
Í hverfi 108 í Reykjavík var tilkynnt um innbrot og þjófnað og er það mál í rannsókn. Sömuleiðis hafi lögreglu borist þrjár tilkynningar um þjófnað í verslun í sama hverfi en voru þau mál afgreidd á vettvangi.
Í hverfi 221 í Hafnarfirði barst lögreglu tilkynning um skemmdarverk á nokkrum bílum þar sem rúður þeirra hafi verið brotnar. Gerandi sé ókunnur.
Þá barst lögreglu tilkynning um húsbrot á Kjalarnesi. Einn hafi verið handtekinn og vistaður í geymslu lögreglu sökum ástands.