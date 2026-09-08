Þjóðin eigi náttúrupassa skilið

Auðveldara er að innleiða náttúru- og innviðagjald fyrir aðgang ferðamanna að náttúruperlum Íslands í dag en það var á sínum tíma þegar umræða um náttúrupassa fór mikinn, að mati forsætisráðherra. Hún segir breyttan heim auðvelda innleiðingu gjaldsins og að vont hafi verið að ekki hafi tekist að innleiða náttúrupassa á sínum tíma.
Þetta er meðal þess sem fram kom á blaðamannafundi formanna ríkisstjórnarflokkanna þar sem þingmál vetrarins voru kynnt. Eitt af málum sem kynnt hafa verið er náttúru- og innviðagjaldið en óljóst er að svo stöddu nákvæmlega hvernig gjaldið verður innheimt, þó Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hafi sagt að um aðgöngumiða sé að ræða og að gjaldið myndi einungis ná til ferðamanna en ekki Íslendinga.
Svokallaður náttúrupassi var lengi vel á borði ríkisstjórnar Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sem sat árin 2013 til 2016 og frumvarp þess efnis lagt fram árið 2014, án þess að hann hafi á endanum verið samþykktur. Þá átti passinn einnig að ná til Íslendinga. Árið 2018 tilkynnti Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir þáverandi ferðamálaráðherra í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, VG og Framsóknar að náttúrupassinn væri út af borðinu.
Úr kvöldfréttum Stöðvar 2 um málið þann 2. desember 2014.
Nú ætlið þið að kynna þetta innviðagjald á ferðamenn og á ferðamannastaði. Náttúrupassi var eitthvað sem var í umræðunni fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan, það var hugmynd sem var lögð á hilluna vegna þess að það þótti erfitt að framkvæma hana, gistináttagjald tekið upp í staðinn. Hvers vegna haldið þið að þetta muni ganga betur núna og hvers vegna núna?
„Það er margt til í þessu. Þetta eru breyttir tímar. Á sínum tíma þá voru tæknilegar útfærslur sem margir vildu meina að gengu ekki upp. Það hefur ýmislegt breyst í tækni nútímans. Snjallsímar eru útbreiddar, tölvutækni, nýting á vídjó og upptöku og aðrir þættir varðandi skynjara og fleira, við lifum í breyttum heimi þegar kemur að svona hlutum. Við eigum að nýta okkur það,“ segir Kristrún.
Hún segir að það hafi verið vont að ekki hafi tekist að útfæra gjaldið á sínum tíma. Síðan þá hafi orðið gjörbreyting á ferðaþjónustunni til hins betra. Ferðaþjónustan hafi verið algjör vaxtabroddur í íslensku atvinnulífi og aukastoð í útflutningi.
„En það hafa líka fylgt þessu áskoranir, vegna þess að til þess að veita þjónustuna þá þarftu að flytja manneskjuna inn og mikið af þeim sem eru að veita þjónustuna eru líka fólk sem er að koma hér að utan að sinna þessum störfum, sem er auðvitað jákvætt en þetta hefur reynt á vegakerfið, reynt á heilbrigðiskerfið, reynt á húsnæðismarkaðinn, reynt á þessa staði og það er vitað mál að ef þetta hefði verið lagt á sínum tíma þá væri þetta að skila mörgum milljörðum á hverju einasta ári sem við gætum nýtt í uppbyggingu, þannig þjóðin á það bara skilið að við förum í uppbyggilega nálgun í þessum málum.“
Hún segir stjórnvöld munu innleiða gjaldið á skynsamlegan hátt. Hún treysti atvinnuvegaráðherra fullkomlega til að gera það í samvinnu við ferðaþjónustuna. Byrjað verði að setja gjaldið á ferðamannastöðum í eigu ríkisins.
„Og ríkið hlýtur að geta sett ákveðna stefnu í þeim málum. Þetta er líka til þess að reyna að stýra flæði, það er mikið af ferðamönnum sem koma á Suðvesturhornið og Suðurlandið og við viljum gjarnan að fólk fari lengra um landið, þannig við munum leggja mikla áherslu á þetta og þetta er jákvætt skref í að þróa ferðaþjónustu á Íslandi, dreifingu ferðamanna og gæti líka veitt einkaaðilum síðar meir tækifæri til þess að taka þátt í þessari tæknilausn sem byggist upp, þannig ég vona að fólk horfi með opnum og jákvæðum augum á þetta.“
Sanngirnisbætur, samfélagsmiðlabann, bókun 35 og meðferð sakamála er meðal þess sem tekið verður fyrir á komandi þingi. Formenn stjórnarflokkanna reifuðu þingmál vetrarins í morgun.
Framkvæmdastjóri Samtaka í ferðaþjónustu segir fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár fela í sér reiðarslag fyrir ferðaþjónustu á Íslandi en stór hluti tekjuaukningar ríkisins kemur frá ferðaþjónustunni. Aukin skattheimta séu gríðarleg vonbrigði og „efnahagslegt flanerí,“ sem nemi helmingi heildarafkomu greinarinnar árið 2024.