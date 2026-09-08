Innlent

Ætlaður hnífur sé tann­bursti sem hafi róandi á­hrif

Árni Sæberg skrifar
Mohamad gengur út úr dómsal þegar málið var þingfest í júní.
Mohamad gengur út úr dómsal þegar málið var þingfest í júní. Vísir/Vilhelm

Mohamed Sayidali Ahmed, sem er gefið að sök að hafa stungið brotaþola í Höfðatorgsmálinu svokallaða í rasskinn, segist hafa verið í bílakjallaranum til þess að reykja kannabis. Skyndilega hafi átök brotist út og hann hafi flækst í þau þegar hann reyndi að stöðva þau. Þá segir hann það sem ákæruvaldið telur að sé hnífur vera afrískan tannbursta, sem hann noti til að koma í veg fyrir að hann nagi neglurnar.

Mohamed var síðastur þriggja sakborninga í málinu til þess að gefa skýrslu í aðalmeðferð málsins, sem fer fram í dag. Fjallað er um framburð annarra ákærðu og ákæruna sjálfa í fréttinni hér að neðan.

Mohamad er gefið að sök að stinga brotaþola málsins í vinstri rasskinn eftir að hinir ákærðu höfðu annars vegar keyrt á hann á miklum hraða og hins vegar barið ítrekað. Allt þetta heimfærir ákæruvaldið undir ákvæði hegningarlaga um tilraun til manndráps.

Mætti daglega til að reykja

Þegar Mohamad var beðinn um að lýsa atvikum umrætt kvöld sagðist hann hafa verið á leið heim úr líkamsrækt og ákveðið að koma við í bílastæðakjallaranum undir Höfðatorgi. Þangað hefði hann komið daglega í rúmlega mánuð til þess að hitta vini sína og reykja kannabis.

„Þegar við vorum að reykja sá ég þrjár manneskjur birtast, þá heyrði ég einhvern öskra að þeir væru með byssur, sá fólk hlaupa og öskra. Vinur minn sagði að við ættum að fara en ég fór inn til þess að stöðva átökin, ég reyndi það oft en þegar það virkaði ekki stökk ég upp í bíl og fór af svæðinu.“

Hann hefði sjálfur séð að einn þeirra þriggja sem komu væri með hafnaboltakylfu, annar með sveðju og sá þriðji hefði verið með eitthvað í vasanum.

Gat ekki staðfest að myndskeiðið sýndi hann

Þegar myndbandsupptaka úr örrygismyndavél var borin undir hann kvaðst hann telja líklegt að maður klæddur í grá föt væri hann, þó að hann gæti ekki fullyrt það.

Ákæruvaldið byggir á því að umræddur gráklæddur maður sjáist á myndskeiðinu stinga brotaþola einu sinni í vinstri rasskinn. Mohamad sagðist ekki hafa gert það heldur hefði henn reynt að skerast í leikinn.

„Ég var að reyna að stöðva þetta vesen. Ef maður er ekki hluti af átökum og skerst í leikinn ræðst fólk ekki á þig, þess vegna gekk ég á milli. Ég hef orðið vitni að miklu ofbeldi, þess vegna veit ég þetta, þetta er mannlegt eðli.“

Hann ítrekaði þó aðspurður að hann gæti ekki fullyrt að hann væri sá sem sést standa yfir brotaþola. Hann hefði ekki stungið brotaþola. 

Sástu einhvern annan stinga brotaþola?

„Já.“

Hvers vegna hefur þú ekki sagt frá því fyrr?

„Það gæti verið hættulegt lífi mínu.“

Tannburstinn hafi róandi áhrif

Hann var einnig spurður út í hlut sem gráklæddi maðurinn sést halda á og ákæruvaldið byggir að sé hnífur. Hann sagði að hann hefði ekki verið með hníf á sér umrætt kvöld. Hann gengi almennt um með afrískan tannbursta á sér. Tannbursta sem væri mikið notaður í heimalandi hans, Sómalíu, og væri mikilvægur trúarbrögðum hans.

Í heimalandinu væri tannburstinn notaður á hefðbundinn hátt, að morgni og á kvöldin, en honum þætti gott að nota hann allan daginn, það væri streitulosandi og kæmi í veg fyrir þann ósið hans að naga neglurnar.

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