Innlent

Kynntu þingmálaskrá vetrarins

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Formennirnir þrír birtu þingmálaskrána ekki en reifuðu helstu málin.
Formennirnir þrír birtu þingmálaskrána ekki en reifuðu helstu málin. Vísir/Anton Brink

Formenn ríkisstjórnarflokkanna kynntu þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi. Hægt er að sjá fundinn í heild sinni hér fyrir neðan.

Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar og forsætisráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra, og Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna- og menntamálaráðherra, halda blaðamannafundinn í Ráðherrabústaðnum.

Þrátt fyrir að kynna helstu málin verður þingmálaskráin ekki birt opinberlega fyrr en við stefnuræðu forsætisráðherra annað kvöld. Fundurinn hófst klukkan níu og var Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður Vísis, á staðnum.

Klippa: Kynntu þingmálaskrá vetursins

Fjárlagafrumvarp fjármála- og efnahagsráðherra var kynnt í gær þar sem gert er ráð fyrir fimm milljarða afgangi. Ráðherrann sagði að um væri að ræða fyrstu hallalausu fjárlögin frá árinu 2018.

Ef vaktin birtist ekki hér fyrir neðan er ráð að endurhlaða síðuna.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi

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