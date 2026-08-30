Margrét og Ísak Ernir gengu í það heilaga

Margrét Bjarnadóttir, bæjarfulltrúi og dóttir Bjarna Benediktssonar, gekk í það heilaga með Ísaki Erni Kristinssyni körfuboltadómara. Fjöldi þekktra gesta var viðstaddur.
Bjarni, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, birti sjálfur mynd úr brúðkaupinu þar sem brúðhjónin sjást ganga úr kirkjunni umkringd sínum nánustu. Hann segist afar stoltur.
„Skálholtskirkja skartaði sínu fegursta þegar geislar sólarinnar léku við steint glerið og settu af stað ljósasýningu í athöfninni,“ skrifar hann við færsluna þar sem kveðjunum rignir inn.
Þekkt fólk var á gestalistanum. Benedikt Bjarnason, bróðir brúðarinnar, mætti með unnustu sína Sunnevu Einarsdóttur áhrifavald og var Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, samflokkskona Bjarna, einnig viðstödd auk bróður síns Magnúsar Sigurbjörnssonar. Áhrifavaldinum Hildi Sif Hauksdóttur var einnig boðið í brúðkaupið. Hún birti mynd af Skálholtskirkju þar sem athöfnin fór fram.
Brúðhjónin óku burt á grænum jeppa og buðu upp á bjór með andlitinu sínu á sem á stóð: Hver er að hringja?! Já, það er bjór. Í veislunni spilaði brúðguminn á trompet fyrir gesti og af myndböndum gestanna má meta að þar hafi verið mikið fjör. Þá söng tónlistarmaðurinn Auður fyrir gestina og hjónin.