Tveir menn voru handteknir í gær eftir að einn hljóp blóðugur inn á lögreglustöð en árásarmaður hafði veist að honum með hníf. Áverkar voru mest á höndum en þeir voru ekki taldir alvarlegir. Mönnunum hafði lent saman vegna þess að annar átti að hafa stolið munum af hinum.
Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri á lögreglustöð 2 en hann segir fleiri hafa verið við lögreglustöðina á Hverfisgötu þegar málið átti sér stað á áttunda tímanum í gærkvöld. Voru nokkrir yfirheyrðir og sem fyrr segir tveir handteknir og vistaðir í fangaklefa.
Sævar segir áflogin hafa verið „stimpingar sem undu upp á sig“ og í rauninni ekki mjög alvarleg. Brotaþoli kom í afgreiðsluna á lögreglustöðinni með skurð á fingri og rifin föt en árásarmaður hafði dregið upp hníf eftir að handalögmál brutust út.
Snerist ósættið sem fyrr segir um skuld eða þjófnað sem var óuppgerður mannanna á milli og voru þeir yfirheyrðir áður en þeim var sleppt í morgun og málin lokað að sinni, staðfestir Sævar.
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