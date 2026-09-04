Lögreglan á Norðurlandi eystra og sérsveit Ríkislögreglustjóra voru kallaðar að heimahúsi við Engimýri á Akureyri á öðrum tímanum í dag.
Þetta segir Jón Valdimarsson, varðstjóri hjá Lögreglunni á Akureyri, í samtali við Vísi en Ríkisútvarpið greindi fyrst frá.
Hann segir að lítið sé hægt að gefa upp um málið að svo stöddu vegna rannsóknarhagsmuna en lögregla vonist til að geta veitt frekari upplýsingar þegar líða fer á kvöld. Aðrir viðbragðsaðilar hafi ekki komið að aðgerðinni, sem sé þegar lokið.
Veistu meira um málið? Áttu myndir? Eða ertu með aðrar ábendingar? Sendu okkur fréttaskot.