Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. september 2026 13:50 Karólína Helga Símonardóttir er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði. Vísir/Lýður Bæjarráð Hafnarfjarðarbæjar hefur samþykkt að fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara og sameiginlegra bifreiðageymslna. Markmiðið er að bílastæði færist í auknum mæli neðanjarðar. Gjaldið var 25 prósent af hefðbundnu gatnagerðargjaldi þegar byggðir eru bílakjallarar eða sameiginlegar bílageymslur fyrir þrjá eða fleiri bíla samkvæmt tilkynningu á heimasíðu Hafnarfjarðar. Haft er eftir Karólínu Helgu Símonardóttur, formanni skipulags- og byggingarráðs, að markmiðið sé að skapa aukið rými fyrir græn svæði og sömuleiðis að stuðla að því að bílastæði færist í auknum mæli neðanjarðar. „Með þessum aðgerðum vonumst við til þess að hvetja verktaka til að byggja bílakjallara og skapa þannig meira aðlagandi umhverfi fyrir okkur öll,“ segir Karólína. Fyrr í sumar voru sömuleiðis samþykktar breytingar til að létta greiðslubyrði á fyrstu stigum byggingaframkvæmda. Með breytingunum er hægt að dreifa greiðslu gatnagerðar- og byggingarréttargjalda á allt að fjóra gjalddaga yfir tveggja ára tímabil. Hafnarfjörður Byggingariðnaður Mest lesið Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Eyvindur P. Eiríksson látinn Innlent Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Innlent Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Innlent Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Innlent Ákærður fyrir að brjóta á börnum Erlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Innlent Fleiri fréttir Kristrún hafi ekki lagt hjarta og sál í baráttuna Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Myndbönd af banaslysinu í dreifingu og kvartanir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar Langreyðarkvótinn mun tæplega nást Fylgdarakstur um Hvalfjarðargöng að næturlagi í næstu viku Eyvindur P. Eiríksson látinn Lægðardrag teygir sig yfir landið Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs Tekinn á 190 þar sem má aka á 90 kílómetra hraða Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Sjá meira