Innlent

Fella niður gatna­gerðar­gjald vegna bílakjallara

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði.
Karólína Helga Símonardóttir er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði. Vísir/Lýður

Bæjarráð Hafnarfjarðarbæjar hefur samþykkt að fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara og sameiginlegra bifreiðageymslna. Markmiðið er að bílastæði færist í auknum mæli neðanjarðar.

Gjaldið var 25 prósent af hefðbundnu gatnagerðargjaldi þegar byggðir eru bílakjallarar eða sameiginlegar bílageymslur fyrir þrjá eða fleiri bíla samkvæmt tilkynningu á heimasíðu Hafnarfjarðar.

Haft er eftir Karólínu Helgu Símonardóttur, formanni skipulags- og byggingarráðs, að markmiðið sé að skapa aukið rými fyrir græn svæði og sömuleiðis að stuðla að því að bílastæði færist í auknum mæli neðanjarðar.

„Með þessum aðgerðum vonumst við til þess að hvetja verktaka til að byggja bílakjallara og skapa þannig meira aðlagandi umhverfi fyrir okkur öll,“ segir Karólína.

Fyrr í sumar voru sömuleiðis samþykktar breytingar til að létta greiðslubyrði á fyrstu stigum byggingaframkvæmda. Með breytingunum er hægt að dreifa greiðslu gatnagerðar- og byggingarréttargjalda á allt að fjóra gjalddaga yfir tveggja ára tímabil.

Hafnarfjörður Byggingariðnaður

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