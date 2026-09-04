Skordýr fundust í kjötsúpu sem Skólamatur sendi frá sér til sex leik- og grunnskóla í hádeginu í dag. Fyrirtækið segir um frávik í aðkeyptu hráefni frá fyrirtækinu Garra að ræða.
„Í dag bárust Skólamat tilkynningar um skordýr í hrísgrjónum sem notuð höfðu verið við matargerð. Um er að ræða frávik sem fannst í aðkeyptu hráefni frá fyrirtækinu Garra en ekkert hefur komið fram sem bendir til þess að rekja megi frávikið til framleiðslu, matseldar, framreiðslu eða hreinlætis hjá Skólamat,“ segir í yfirlýsingu á vef Skólamatar.
Í yfirlýsingunni er þess ekki getið um hvers konar skordýr var að ræða. Mbl.is greinir frá því að þau hafi verið bjöllur.
Í yfirlýsingu Skólamatar segir að um leið og umfang málsins varð ljóst hafi viðbragðsferlar verið virkjaðir. Viðkomandi hráefni hafi verið tekið úr notkun, því fargað og rekjanleiki staðfestur. Tilkynningar hafi nú borist frá sex skólum. Málið hafi jafnframt verið tekið upp við birgja.
Heilbrigðiseftirlitið hafi verið upplýst um málið og það komið á starfsstöð Skólamatar til að fara yfir aðstæður og verklag. Engar athugasemdir hafi verið gerðar á vettvangi að lokinni þeirri skoðun.
„Staðfest er að ekki stafaði heilsufarsleg hætta af atvikinu. Það breytir því ekki að við lítum málið alvarlegum augum og hörmum það mjög. Við bregðumst við af festu þegar frávik kemur upp, óháð því hvar uppruna þess er að finna.“
Viðbrögð Skólamatar hafi miðað að því að stöðva notkun hráefnisins, rekja það, kanna umfang málsins, upplýsa viðeigandi aðila og tryggja að frekari dreifing ætti sér ekki stað.
Matvælaöryggi og gæði séu grundvallaratriði í starfsemi Skólamatar. Fyrirtækið hafi því farið yfir atburðarásina og viðbrögð þess frá því að fyrsta tilkynning barst. Fyrirtækið muni fylgja málinu áfram eftir með umræddum birgja og eftirlitsaðilum.
„Skólamatur mun líkt og undanfarin ár bjóða upp á kjötsúpu á Ljósanótt í kvöld. Súpan í kvöld verður gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum birgja. Við hörmum innilega atvikið sem átti sér stað í dag og ítrekum enn fremur að atburðir dagsins tengjast ekki framleiðslu, framreiðslu og verkferlum Skólamatar heldur fráviki í aðkeyptu hráefni.“