Myndbönd af banaslysinu í dreifingu og kvartanir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar Smári Jökull Jónsson skrifar 4. september 2026 11:58 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12. Verkefnastjóri Barnaheilla segir um varhugaverða þróun að ræða þegar börn og ungmenni dreifi viðkvæmu efni á samfélagsmiðlum en myndefni af banaslysi hefur verið í dreifingu. Hún segir dreifingu slíks efnis hafa neikvæð áhrif á sálarlíf ungmenna. Næstum tuttugu ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna síðastliðinn laugardag. Forstjóri Persónuverndar segir þær nær allar tengjast Áfram Ísland en á næstu dögum verður ákveðið hvort málin gefi tilefni til rannsókna. Forstjóri ÞK Verks segir Reykjavíkurborg vera að vinda ofan af mistökum í skipulagsmálum en nýr meirihluti í Reykjavík hefur dregið úr skipulagskvöðum um stærð íbúða og atvinnurýmis. Haldið er upp á Treyjudaginn svokallaða í dag. Framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Börn með krabbamein segir fjölskyldur ánægðar með að málstaðurinn eigi nú sinn eigin dag. Í íþróttum verður fjallað um Olís-deildina í handbolta sem hófst í gær og rætt við Braga Þórðarson sérfræðing í Formúlu 1 um keppni helgarinnar. Þá hefst þriðja umferð ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld þar sem Liverpool freistar þess að ná í sinn fyrsta sigur. Þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Eyvindur P. Eiríksson látinn Innlent Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Innlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Ákærður fyrir að brjóta á börnum Erlent Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Innlent Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Erlent Langreyðarkvótinn mun tæplega nást Innlent Fleiri fréttir Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Myndbönd af banaslysinu í dreifingu og kvartanir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar Langreyðarkvótinn mun tæplega nást Fylgdarakstur um Hvalfjarðargöng að næturlagi í næstu viku Eyvindur P. Eiríksson látinn Lægðardrag teygir sig yfir landið Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs Tekinn á 190 þar sem má aka á 90 kílómetra hraða Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Sjá meira