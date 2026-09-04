Innlent

Mynd­bönd af bana­slysinu í dreifingu og kvartanir vegna þjóðar­at­kvæða­greiðslunnar

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12.

Verkefnastjóri Barnaheilla segir um varhugaverða þróun að ræða þegar börn og ungmenni dreifi viðkvæmu efni á samfélagsmiðlum en myndefni af banaslysi hefur verið í dreifingu. Hún segir dreifingu slíks efnis hafa neikvæð áhrif á sálarlíf ungmenna.

Næstum tuttugu ábendingar og kvartanir hafa borist persónuvernd vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna síðastliðinn laugardag. Forstjóri Persónuverndar segir þær nær allar tengjast Áfram Ísland en á næstu dögum verður ákveðið hvort málin gefi tilefni til rannsókna.

Forstjóri ÞK Verks segir Reykjavíkurborg vera að vinda ofan af mistökum í skipulagsmálum en nýr meirihluti í Reykjavík hefur dregið úr skipulagskvöðum um stærð íbúða og atvinnurýmis.

Haldið er upp á Treyjudaginn svokallaða í dag. Framkvæmdastjóri styrktarfélagsins Börn með krabbamein segir fjölskyldur ánægðar með að málstaðurinn eigi nú sinn eigin dag.

Í íþróttum verður fjallað um Olís-deildina í handbolta sem hófst í gær og rætt við Braga Þórðarson sérfræðing í Formúlu 1 um keppni helgarinnar. Þá hefst þriðja umferð ensku úrvalsdeildarinnar í kvöld þar sem Liverpool freistar þess að ná í sinn fyrsta sigur.

Þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.

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