Innlent

Anna Lilja og Sæunn sýslu­menn tíma­bundið

Árni Sæberg skrifar
Anna Lilja Ragnarsdóttir og Sæunn Magnúsdóttir.
Anna Lilja Ragnarsdóttir og Sæunn Magnúsdóttir. Vísir

Anna Lilja Ragnarsdóttir hefur verið sett sem sýslumaður á Suðurlandi og Sæunn Magnúsdóttir sett sem sýslumaður í Vestmannaeyjum frá og með 22. ágúst 2026.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að setningar Önnu Lilju og Sæunnar gildi til 31. desember 2026. Þær taki mið af þeim breytingum sem fram undan eru og sé ætlað að tryggja stöðugleika og samfellu í stjórnun og starfsemi embættanna tveggja fram að 1. janúar 2027 þegar sýslumannsembættin sameinast í eitt embætti.

Kristín Þórðardóttir, sem áður gegndi embætti sýslumanns á Suðurlandi og setts sýslumanns í Vestmannaeyjum, hafi nýverið verið skipuð sýslumaður nýs sameinaðs embættis og hafi tekið við því embætti 21. ágúst síðastliðinn.

Sameining sýslumannsembættanna sé umfangsmikil stjórnsýslubreyting. Undanfarna mánuði hafi verið unnið að undirbúningi hennar í dómsmálaráðuneytinu í nánu samstarfi við sýslumannsembættin um land allt til að tryggja vandaða og farsæla yfirfærslu yfir í sameinaða embættið.

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