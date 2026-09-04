Anna Lilja og Sæunn sýslumenn tímabundið Árni Sæberg skrifar 4. september 2026 15:02 Anna Lilja Ragnarsdóttir og Sæunn Magnúsdóttir. Vísir Anna Lilja Ragnarsdóttir hefur verið sett sem sýslumaður á Suðurlandi og Sæunn Magnúsdóttir sett sem sýslumaður í Vestmannaeyjum frá og með 22. ágúst 2026. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að setningar Önnu Lilju og Sæunnar gildi til 31. desember 2026. Þær taki mið af þeim breytingum sem fram undan eru og sé ætlað að tryggja stöðugleika og samfellu í stjórnun og starfsemi embættanna tveggja fram að 1. janúar 2027 þegar sýslumannsembættin sameinast í eitt embætti. Kristín Þórðardóttir, sem áður gegndi embætti sýslumanns á Suðurlandi og setts sýslumanns í Vestmannaeyjum, hafi nýverið verið skipuð sýslumaður nýs sameinaðs embættis og hafi tekið við því embætti 21. ágúst síðastliðinn. Sameining sýslumannsembættanna sé umfangsmikil stjórnsýslubreyting. Undanfarna mánuði hafi verið unnið að undirbúningi hennar í dómsmálaráðuneytinu í nánu samstarfi við sýslumannsembættin um land allt til að tryggja vandaða og farsæla yfirfærslu yfir í sameinaða embættið. Vestmannaeyjar Stjórnsýsla Vistaskipti Mest lesið Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Innlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Eyvindur P. Eiríksson látinn Innlent Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Innlent Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Innlent Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Innlent Ákærður fyrir að brjóta á börnum Erlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Fleiri fréttir Anna Lilja og Sæunn sýslumenn tímabundið Finnbjörn býður sig ekki aftur fram til forseta ASÍ Telja þjóðaratkvæðagreiðsluna hafa styrkt Samfylkinguna Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Myndbönd af banaslysinu í dreifingu og kvartanir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar Langreyðarkvótinn mun tæplega nást Fylgdarakstur um Hvalfjarðargöng að næturlagi í næstu viku Eyvindur P. Eiríksson látinn Lægðardrag teygir sig yfir landið Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs Tekinn á 190 þar sem má aka á 90 kílómetra hraða Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Sjá meira