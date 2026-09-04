Innlent

Telja þjóðar­at­kvæða­greiðsluna hafa styrkt Sam­fylkinguna

Birgir Olgeirsson skrifar
Kristrún Frostadóttir er forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar. Kratinn telur að þjóðaratkvæðagreiðslan og framganga flokksins í aðdraganda hennar hafi styrkt stöðu Samfylkingarinnar.
Kristrún Frostadóttir er forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar. Kratinn telur að þjóðaratkvæðagreiðslan og framganga flokksins í aðdraganda hennar hafi styrkt stöðu Samfylkingarinnar. Vísir/Viktor Freyr

Kratinn, upplýsingavettvangur þingflokks Samfylkingarinnar, telur að þjóðaratkvæðagreiðslan um aðildarviðræður við Evrópusambandið hafi styrkt stöðu flokksins. Í greiningu sem send var félagsmönnum er fylgistap nokkurra flokka sett í samhengi við afstöðu þeirra til viðræðnanna. Fylgisþróunin var þó ólík hjá flokkum sem stóðu sömu megin.

Kratinn er vefur, hlaðvarp og fréttabréf á vegum þingflokks Samfylkingarinnar. Vettvanginum er ætlað að upplýsa um störf og skilaboð jafnaðarfólks og er því miðill flokksins sjálfs.

Í sendingunni segir að margt Samfylkingarfólk hefði viljað aðra niðurstöðu úr þjóðaratkvæðagreiðslunni. Alls sögðu 52,84 prósent, eða 118.040 kjósendur, nei við því að hefja aðildarviðræður á ný. Já sögðu 47,16 prósent, eða 105.339 kjósendur.

Samfylkingarfólk á kosningavöku flokksins árið 2024. Þar má meðal annars sjá Ölmu Möller, Dagbjörtu Hákonardóttur, Jóhann Pál Jóhannsson, Kristrúnu Frostadóttur og Guðmund Ara Sigurjónsson. Fylgi Samfylkingarinnar mældist 29,6 prósent í ágúst, 3,4 prósentustigum meira en í júní.Anton Brink

Kratinn segir ríkisstjórnina hafa staðið við loforð sitt um að leyfa þjóðinni að ráða næstu skrefum.

„Málið er því ekki á dagskrá um fyrirsjáanlega framtíð,“ segir í sendingunni.

Þar er jafnframt bent á að 56 prósent kjósenda í Reykjavík hafi sagt já en stuðningur við viðræðurnar hafi verið rétt undir 40 prósentum á landsbyggðinni. Að mati Kratans leiddi umræðan einnig í ljós breiðan stuðning við EES-samninginn.

Fylgið jókst úr 26,2 í 29,6 prósent

Í sendingunni er fylgisþróun Samfylkingarinnar frá júní til ágúst sérstaklega tekin fyrir. Flokkurinn mældist með 26,2 prósenta fylgi í júní, 27,9 prósent í júlí og 29,6 prósent í ágúst, samkvæmt könnun Gallup. 

Kratinn dregur þá ályktun að efnd loforðsins um þjóðaratkvæðagreiðslu, umræðan í kringum hana og framganga flokksfólks hafi styrkt Samfylkinguna enn frekar í sessi sem leiðandi afl í íslenskum stjórnmálum.

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, og Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, fögnuðu sigri nei-hliðarinnar ásamt Miðflokksþingmönnunum Snorra Mássyni og Sigríði Á. Andersen. Þau studdu öll nei við því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný.Anton Brink

Sjálfstæðisflokkurinn mældist með 24,9 prósent í júní, 25,4 prósent í júlí og 26,8 prósent í ágúst. Miðflokkurinn mældist með 15,1 prósent í júní, 14,6 prósent í júlí og 15,6 prósent í ágúst.

Viðreisn mældist með 11,4 prósent bæði í júní og júlí en 9,7 prósent í ágúst. Framsóknarflokkurinn mældist með 5,3 prósent í júní, 5,8 prósent í júlí og 5,5 prósent í ágúst.

Flokkur fólksins mældist með 4,6 prósent í júní, 5,2 prósent í júlí og 4,8 prósent í ágúst. Píratar mældust með 3,0 prósent í júní, 2,2 prósent í júlí og 1,9 prósent í ágúst.

Viðreisn tapaði fylgi

Samfylkingin og Viðreisn studdu báðar já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Samfylkingin fór úr 26,2 prósentum í júní í 27,9 prósent í júlí og 29,6 prósent í ágúst. Viðreisn stóð hins vegar í 11,4 prósentum í júní og júlí en lækkaði í 9,7 prósent í ágúst.

Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn studdu nei. Sjálfstæðisflokkurinn fór úr 24,9 prósentum í júní í 25,4 prósent í júlí og 26,8 prósent í ágúst. Miðflokkurinn fór úr 15,1 prósenti í júní í 14,6 prósent í júlí og 15,6 prósent í ágúst.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra, ásamt Heiðu Kristínu Helgadóttur, sérstökum ráðgjafa hennar vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar, og Ingileif Friðriksdóttur, aðstoðarmanni ráðherra. Viðreisn barðist fyrir því að aðildarviðræður við Evrópusambandið yrðu hafnar á ný.Viktor Freyr

Framsóknarflokkurinn fór úr 5,3 prósentum í júní í 5,8 prósent í júlí en lækkaði í 5,5 prósent í ágúst. Flokkurinn tapaði því fylgi frá júlí til ágúst en mældist engu að síður örlítið stærri í ágúst en í júní.

Fylgistap Viðreisnar frá júlí til ágúst sýnir þannig að það voru ekki aðeins flokkar eða forystumenn sem studdu nei sem misstu fylgi á tímabilinu.

Kjósendur VG fremur já-megin

Kratinn vekur einnig athygli á fylgistapi Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins. Vinstri græn mældust með 5,0 prósenta fylgi í júní, 3,9 prósent í júlí og 3,6 prósent í ágúst. Sósíalistaflokkurinn mældist með 4,3 prósent í júní, 3,2 prósent í júlí og 2,4 prósent í ágúst.

Samanlagt fór fylgi flokkanna því úr 9,3 prósentum í júní í 7,1 prósent í júlí og sex prósent í ágúst.

Sósíalistaflokkurinn studdi nei en afstaða forystufólks Vinstri grænna var klofin. Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður flokksins studdi já en Svandís Svavarsdóttir og Katrín Jakobsdóttir, báðar fyrrverandi formenn flokksins, studdu nei.

Kannanir Gallup bentu jafnframt til þess að meirihluti þeirra sem sögðust myndu kjósa Vinstri græn hygðist segja já. Hlutfallið var 82 prósent í júní, 76 prósent í könnun 1. til 13. ágúst og 66 prósent í lokakönnun 24. til 27. ágúst.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Samfylkingin Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi

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