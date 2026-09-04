Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 4. september 2026 13:30 Helga Þórisdóttir forstjóri Persónuverndar segir að stofnunin muni taka ákörðun eftir helgi um hvort ábendingar og kvartanir eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna verði skoðaðar meira. Vísir Næstum tuttugu ábendingar og kvartanir hafa borist til Persónuverndar vegna símhringinga og skilaboða í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Forstjóri Persónuverndar segir allar nema eina snúa að Áfram Íslandi. Á næstu dögum verði ákveðið hvort málin gefi tilefni til rannsóknar og mögulegra viðurlaga. Helga Þórisdóttir forstjóri Persónuverndar segir erindin hafa borist bæði fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um liðna helgi. Tveimur dögum fyrir atkvæðagreiðsluna hafi til að mynda komið fram í frétt á vef stofnunarinnar að með notkun persónuupplýsinga í markaðssetningu, þar á meðal á samfélagsmiðlum, þyrftu hagsmunaaðilar að tryggja að vinnslan samrýmdist persónuverndarlögum. Frétt á vef Persónuverndar tveimur dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Vísir „Þau snúa mestmegnis að því að fólk hafi verið að fá óumbeðnar símhringingar, SMS og tölvupósta. En síðan er fólk einnig að velta fyrir sér hugsanlegri miðlun á símanúmerum, þ.e. hvaðan úthringiaðilinn hafi fengið símanúmer sem er notað,“ segir Helga. Aðspurð hvernig slíkt geti verið brot á persónuverndarlögum svarar Helga: „Það má ekki nota persónuupplýsingar nema að hafa heimild til þess. Ef hringt hefur verið út samkvæmt úthringilistum þurfum við mögulega að skoða hvaðan listarnir eru komnir.“ Erindum fjölgað Helga segir erindunum hafa fjölgað undanfarna daga. Alls hafi Persónuvernd nú borist nítján erindi vegna málsins. „Það að við séum búin að fá nú þegar fimm kvartanir og í rauninni fjórtán ábendingar í það heila, ég myndi segja að það væri nokkuð mikið. Það að setja sig í stellingar og senda póst á eftirlitsaðila er náttúrulega eitthvað sem fólk gerir ekki á hverjum degi, “ segir Helga. Allar nema ein vegna Áfram Ísland Helga segir átján af nítján erindum sem Persónuvernd hefur fengið snúa að Áfram Íslandi, sem barðist fyrir því að kjósendur segðu nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Eitt erindi snýr að Já til að sjá. „Þær eru þannig að átján ábendingarnar af þessum nítján sem við höfum fengið snúast að nei-hliðinni,“ segir Helga. Ákvörðun um næstu skref í málinu verði tekin fljótlega. „Persónuvernd mun nú leggja mat á erindin og ákveða hvort tilefni sé til að hefja rannsókn. Ákvörðunin um framhaldið verður væntanlega tekin í upphafi næstu viku,“ segir Helga. Aðspurð hvaða viðurlög geti komið til greina verði niðurstaðan sú að brotið hafi verið gegn persónuverndarlöggjöfinni segir Helga þau geta verið af ýmsum toga. „Viðurlög samkvæmt persónuverndarlöggjöfinni geta verið margvísleg.“ Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Persónuvernd Alþingi Mest lesið Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Innlent Kviðdómandi neitar að fylgja reglum um sönnunarbyrði Erlent Vilja að heimskortið sýni Afríku í réttum hlutföllum Erlent Eyvindur P. Eiríksson látinn Innlent Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Innlent Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Innlent Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Innlent Ákærður fyrir að brjóta á börnum Erlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Hugsi yfir framlagi Kristrúnar Innlent Fleiri fréttir Kristrún hafi ekki lagt hjarta og sál í baráttuna Fella niður gatnagerðargjald vegna bílakjallara Næstum allar ábendingarnar um Áfram Ísland Segir borgina vinda ofan af „langvarandi rugli og vitleysu“ Myndband af banaslysinu í töluverðri dreifingu Verjendur fordæma boðaðar breytingar: „Stefnum í eitthvað fasista-, kommúnistalögregluríki“ Myndbönd af banaslysinu í dreifingu og kvartanir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar Langreyðarkvótinn mun tæplega nást Fylgdarakstur um Hvalfjarðargöng að næturlagi í næstu viku Eyvindur P. Eiríksson látinn Lægðardrag teygir sig yfir landið Myndir: Opnunarhóf nýs Kvennaathvarfs Tekinn á 190 þar sem má aka á 90 kílómetra hraða Einn enn með stöðu sakbornings vegna E. coli sýkingar á Mánagarði Skrifað undir viljayfirlýsingu vegna jarðganga til Eyja Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Sjá meira